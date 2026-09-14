Blak-blakan, Marc Marquez Ungkap Kunci Tampil Gacor hingga Menang di MotoGP San Marino 2026

MISANO – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengungkapkan dirinya berhasil mengambil dua langkah mental yang sangat krusial usai melalui rangkaian seri balapan di Aragon. Perubahan pola pikir ini membantunya tampil lepas hingga akhirnya sukses mengamankan kemenangan penting di MotoGP San Marino 2026.

Kemenangan gemilang di Sirkuit Misano, Italia, pada Minggu 13 September 2026 menempatkan Marquez sejajar di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2026. Hasil manis tersebut diraihnya sebagai respons cepat atas performa kurang maksimal saat finis di posisi ketujuh di Sirkuit Silverstone, Inggris akibat kendala kekuatan pada lengan kanannya.

Momentum positif di Aragon terbukti menjadi titik balik kebangkitan bagi Marquez untuk datang ke Misano dengan membawa kecepatan serta ketenangan pikiran. Ia merasa beban mentalnya terangkat berkat hasil kompetitif yang berhasil ia amankan di trek sebelumnya.

"Saya merasa bebas, santai, terutama mentalitas saya mengalir. Saya sangat yakin dengan apa yang saya butuhkan untuk bisa melaju cepat. Memang benar sangat membantu ketika kecepatan sudah bagus sejak FP1, dan dari titik itu saya hanya mencoba berkendara dengan cara terbaik,” kata Marquez usai balapan GP San Marino, dikutip dari laman resmi MotoGP, Senin (14/9/2026).

1. Kebebasan Mental

Selain kemenangan di atas lintasan, langkah mental berikutnya justru dipicu oleh momen unik di luar balapan. Pada pekan antara balapan Aragon dan San Marino, Marquez sempat mengunggah foto yang secara terbuka memperlihatkan perbedaan otot pada lengan kanannya.

Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez di MotoGP San Marino 2026 (Instagram/@ducaticorse)

Langkah transparan tersebut justru memberikan ketenangan batin yang luar biasa bagi sang juara dunia MotoGP 2025 tersebut. Ia merasa tidak lagi harus menyembunyikan kondisinya dan bisa sepenuhnya fokus mengerahkan kemampuan terbaik dengan apa pun sumber daya fisik yang ia miliki saat ini.

"Di Aragon saya sudah mengambil satu langkah dalam mentalitas saya. Kemudian, apa yang terjadi setelah Aragon, pekan setelahnya, membantu saya untuk fokus dan santai, serta terbuka kepada semua orang bahwa saya akan mencoba memberikan yang terbaik dengan apa yang saya miliki, dan itulah yang sedang saya lakukan,” sambung Marquez.