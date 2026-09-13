Hasil Pemanasan MotoGP Misano 2026: Marco Bezzecchi Tercepat Kalahkan Marc Marquez

MISANO - Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi tampil sebagai yang tercapat pada sesi pemanasan (warm up) MotoGP San Marino 2026, Minggu (13/9/2026) sore WIB. Ia unggul 0.376 detik dari pembalap Ducati Corse, Marc Marquez.

1. Warm Up MotoGP San Marino 2026

Marco Bezzecchi tampil dengan livery putih khusus Aprilia pada sesi pemanasan itu. Ia menyelesaikan sesi 10 menit itu dengan mengungguli Marc Marquez.

Pada sesi MotoGP San Marino 2026, Marco Bezzecchi dan Marc Marquez selalu bergantian menempati urutan teratas, kecuali saat Q1.

Marc Marquez menempati posisi teratas pada FP 1, FP1 dan sprint race. Sementara Marco Bezzecchi menempati psosi puncak saat sesi kualifikasi dan pemanasan.

Melansir Crash, Marco Bezzecchi beralih dari ban belakang tipe soft yang digunakannya saat Sprint ke ban belakang tipe medium untuk sesi pemanasan. Ini merupakan jenis kompon yang digunakan Marquez dan pemimpin klasemen Jorge Martin untuk mengamankan posisi pertama dan ketiga pada Sabtu (12/9/2026).

Marco Bezzecchi di MotoGP San Marino 2026 (Instagram Aprilia)

Seluruh pembalap, kecuali Jack Miller, menggunakan ban belakang tipe medium pada sesi pemanasan. Marc Marquez menjadi salah satu dari sedikit pembalap yang memasang ban depan tipe soft.

Diogo Moreira (Honda), Fermin Aldeguer (Gresini), dan Fabio Quartararo (Yamaha) melengkapi posisi lima besar pada sesi pemanasan.

Pedro Acosta (KTM) melewatkan separuh durasi sesi karena mekanik harus memperbaiki penutup rem depan.

Baik Aprilia maupun Gresini sama-sama menampilkan livery putih khusus untuk balapan Grand Prix hari Minggu.