Penyebab MotoGP Mandalika 2025 Tinggalkan Trauma Mendalam bagi Marc Marquez

Marc Marquez bangkit di MotoGP 2026 meski mengalami kecelakaan parah di MotoGP Mandalika 2025. (Foto: instagram/@marcmarquez93)

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, ternyata masih 'dihantui' kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025. Dokter bedah Marc Marquez, Dr. Samuel Antuna, mengungkapkan kecelakaan itu menyebabkan lengan kanan Marc Marquez lebih lemah dari lengan kirinya.

1. Marc Marquez Calon Kuat Juara MotoGP 2026

Marc Marquez saat ini masih menjadi kandidat juara MotoGP 2026. Pembalap 33 tahun itu telah memenangkan empat dari 13 seri balapan musim ini.

Marc Marquez berpeluang juara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Pencapaian itu membuat Marc Marquez menduduki posisi dua klasemen sementara dengan koleksi 237 poin. Ia hanya tertinggal 19 poin dari pemuncak klasemen, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing).

Padahal, Marc Marquez sempat absen dari dua seri balapan pada musim ini. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- absen karena cedera dan jadwal operasi bahu.

Tekad Marc Marquez terus berjalan kendati kondisi fisik sebenarnya kurang memungkinkan. dr. Samuel Antuna mengungkapkan, Marc Marquez sejatinya masih terdampak kecelakaan di MotoGP Indonesia musim lalu.

Dampak terbesarnya adalah pada lengan kanan Marc Marquez yang disebut lebih lemah dari lengan kirinya. Menurut Dr. Samuel Antuna, kecelakaan di Indonesia telah mengubah Marc Marquez.

"Kekuatan yang bisa ia kerahkan dengan lengan kanannya tidak sebanding dengan lengan kirinya,” kata dr. Samuel Antuna, Okezone mengutip dari Crash, Selasa (8/9/2026).

“Namun, sebelum kecelakaan di Indonesia, kondisinya baik-baik saja. Ia bisa berkendara, tidak merasakan sakit, dan tidak mengeluh tentang apa pun. Jatuh itu mengubah segalanya," sambungnya.