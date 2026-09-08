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HOME SPORTS MOTOGP

Dokter Ungkap Lengan Kanan Marc Marquez Berubah Total Imbas Kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |01:23 WIB
Dokter Ungkap Lengan Kanan Marc Marquez Berubah Total Imbas Kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025
Lengan kanan Marc Marquez tak lagi sama setelah kecelakaan parah di Sirkuit Internasional Mandalika (Foto: MotoGP)
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LENGAN kanan Marc Marquez berubah total gara-gara kecelakaan parah di MotoGP Mandalika 2025. Dokter bedah yang menangani cedera itu, dr. Samuel Antuna, mengungkap dampak buruk tersebut.

Marquez jatuh di lap pembuka MotoGP Mandalika 2025 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Gara-gara kecelakaan itu, ia harus menepi hingga akhir musim.

1. Tidak Apa-Apa sebelum Kecelakaan

Marc Marquez jatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez jatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)

Setelah comeback di MotoGP 2026, bahu dan lengan kanan Marquez tidak kembali ke seperti semula. Hal itu terlihat dari kiprahnya yang sangat buruk, dibandingkan pada awal musim lalu yang superior.

Antuna menuturkan, sebelum kecelakaan di Indonesia itu, lengan kanannya tidak apa-apa meski pernah cedera patah tulang humerus. Tapi, semua berubah sejak Oktober 2025.

“Tenaga yang dikerahkan dari lengan kanannya tidak bisa dibandingkan dengan lengan kirinya. Sebelum kecelakaan di Indonesia, dia baik-baik saja,” kata Antuna, dikutip dari Crash, Selasa (8/9/2026).

“Dia bisa berkendara dengan baik, tidak merasakan sakit, dan tidak ada keluhan apapun. Kecelakaan itu mengubah semuanya,” sambung pria berpaspor Spanyol itu.

 

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