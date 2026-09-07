3 Pembalap yang Paling Sering Menang di MotoGP San Marino, Nomor 1 Marc Marquez!

SEBANYAK 3 pembalap yang paling sering menang di MotoGP San Marino akan diulas Okezone. MotoGP San Marino akan menggelar seri ke-14 MotoGP 2026 yang dilangsungkan di Sirkuit Misano, Italia pada 11-13 September 2026.

Usut punya usut, raja MotoGP San Marino ternyata bukan rider asal Italia. Rider-rider asal Italia justru kalah dari pembalap asal Negeri Matador.

Berikut 3 pembalap yang paling sering menang di MotoGP San Marino:

1. Marc Marquez (Ducati Lenovo)

Marc Marquez paling sering menang di MotoGP San Marino 2026.. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Marc Marquez tercatat sebagai pembalap yang paling sering menang di MotoGP San Marino. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- tercatat lima kali menjadi kampiun MotoGP San Marino pada 2015, 2017, 2019, 2024, 2025.

Jika diambil di semua kelas, The Baby Alien telah delapan kali menjadi yang terbaik di Sirkuit Misano. Akhir pekan ini, Marc Marquez kembali tampil di MotoGP San Marino.

Berhubung dalam tren positif, Marc Marquez berpeluang menjadi kampiun MotoGP San Marino 2026. Dalam enam race terkini di MotoGP 2026, The Baby Alien memenangkan empat balapan di antaranya.