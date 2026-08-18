Hasil BWF World Championships 2026: Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran Lolos 32 Besar!

GANDA campuran bulu tangkis Indonesia, Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran, melangkah ke 32 besar BWF World Championships 2026. Keduanya sukses mengalahkan wakil Prancis, Julien Maio/Lea Palermo.

Bimo/Arlya mengalahkan duet Prancis itu pada babak 64 besar yang digelar di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India pada Selasa (18/8/2026) sore WIB. Bimo/Arlya harus melalui pertarungan tiga gim untuk menang dengan skor 21-12, 13-21, dan 22-20.

Jalannya Pertandingan

Bimo/Arlya langsung tampil agresif sejak awal pertandingan gim pertama. Duet Indonesia tersebut memaksimalkan pukulan menyilang dan keras untuk menyulitkan Maio/Palermo.

Permainan ini efektif untuk membawa mereka unggul pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-7. Setelah rehat, Bimo/Arlya terus menekan pertahanan Maio/Palermo hingga pengujung laga.

Hasilnya manis, Bimo/Arlya sukses mengunci kemenangan gim pertama dengan skor meyakinkan 21-12. Pada gim kedua, jawara Astana International Challenge 2025 itu justru kesulitan mengembangkan permainan.

Situasi ini dimanfaatkan Maio/Palermo hingga mereka berhasil mencetak poin beruntun. Pada jeda interval gim kedua, Maio/Palermo berhasil mengamankan keunggulan dengan skor telak 11-2.

Permainan konsisten Maio/Palermo berlanjut setelah rehat. Keduanya terus mencetak poin hingga akhirnya sukses memastikan kemenangan gim kedua dengan skor 21-13.