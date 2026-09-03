Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar China Masters 2026: Jonatan Christie Siap Menggila!

Jonatan Christie siap menggila di 16 besar China Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

JADWAL wakil Indonesia di 16 besar China Masters 2026 akan diulas Okezone. Sebanyak empat wakil Indonesia akan unjuk gigi di ajang level Super 750 tersebut.

1. Jonatan Christie Siap Menggila

Jonatan Christie datang ke China Masters 2026 sebagai unggulan pertama. Status itu meningkatkan kepercayaan diri Jonatan Christie dan terbukti di 32 besar China Masters 2026, Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- membungkam wakil Malaysia Leong Jun Hao straight game dengan skor 21-17 dan 21-19.

Jonatan Christie ingin bangkit di China Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Di 16 besar yang berlangsung hari ini, Jonatan Christie akan menantang pebulu tangkis Hong Kong, Jason Gunawan. Bagi kedua pemain, ini merupakan pertemuan pertama kedua pebulu tangkis.

2. Leo/Daniel Juara Lagi?

Selain nomor tunggal putra, Indonesia masih memiliki wakil di ganda putra. Indonesia diwakili Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani.

Leo/Daniel akan menantang ganda putra asal Jepang, Takumi Nomura/Yuichi Shimogami. Sementara itu, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani akan menantang jagoan Denmark, Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard.

Leo/Daniel berpotensi menjadi juara China Masters 2026. Tahun ini, pasangan ini sedang menggila dengan menjadi juara Thailand Masters 2026, Thailand Open 2026 dan Taipei Open 2026.