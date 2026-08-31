Finis Peringkat 12 di Moto3 Aragon 2026, Hakim Danish Kecewa Gagal Salip Veda Ega Pratama di Klasemen!

ARAGON – Pembalap muda asal Malaysia, Hakim Danish Ramli, harus puas finis di posisi ke-12 pada balapan Moto3 Aragon 2026 yang dihelat di Sirkuit Aragon, Spanyol, pada Minggu 30 Agustus 2026. Gara-gara gagal finis 10 besar, Danish pun gagal menyalip rider andalan Indonesia, Veda Ega Pratama di klasemen sementara pembalap Moto3 2026.

Memulai lomba dari grid ke-13 bersama tim Aeon Credit-MT Helmets-MSI, Danish sempat menunjukkan performa menjanjikan dengan merangsek ke posisi kedelapan pada lap kesembilan. Kendati demikian, ritme balapnya perlahan mengendur di paruh akhir lomba hingga akhirnya harus terpaut jarak 14,284 detik di belakang sang juara balapan, Maximo Quiles.

Hasil minor di Aragon tersebut membuat pengumpulan poin Danish kini tertahan di angka 90 dan menempatkannya di peringkat kedelapan klasemen sementara kejuaraan dunia Moto3 2026. Posisi pembalap muda itu dalam perebutan status pendatang baru terbaik juga mendapat tekanan ketat dari para rival terdekatnya musim ini.

Dalam klasemen khusus Rookie of the Year, Danish kini harus rela berada di tangga ketiga di bawah pembalap asal Spanyol Brian Uriarte serta andalan Indonesia, Veda Ega Pratama. Nama Veda Ega Pratama sendiri kini unggul tipis di atas Danish dengan perbedaan 7 poin, menunjukkan betapa sengitnya persaingan antarpembalap debutan tahun ini.

Hakim Danish. (Foto: Instagram/hakimdanish_13)

1. Evaluasi Diri

Menanggapi hasil kurang maksimal di Aragon, pemenang seri Republik Ceko tersebut secara terbuka mengakui bahwa dirinya masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Ia merasa masalah pada setelan motor masih menjadi kendala utama yang menghambat lajunya untuk bisa bersaing secara konstan di barisan terdepan.

"Saya mencoba yang terbaik untuk bertahan bersama rombongan depan di awal balapan, tetapi para pembalap terdepan memiliki kecepatan yang lebih baik dari saya. Jadi saya hanya fokus mempertahankan ritme saya sendiri dan mencoba untuk tetap kuat hingga akhir balapan,” ujar Danish, melansir dari media Malaysia, New Straits Times, Senin (31/8/2026).

"Saya semakin nyaman dengan motor ini, tetapi saya belum sepenuhnya siap. Saya masih menghadapi beberapa kesulitan dengan set-up motor. Ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan,” tambahnya.