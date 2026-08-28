Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez Juara MotoGP Aragon 2026?

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, keluar sebagai juara MotoGP Aragon 2026? Seri ke-12 MotoGP 2026 akan digelar di Sirkuit Aragon, Spanyol pada 28-30 Agustus 2026.

Balapan bertajuk MotoGP Aragon 2026 praktis dinantikan The Baby Alien -julukan Marc Marquez. Penyebabnya karena Marc Marquez memiliki catatan luar biasa di sirkuit yang satu ini.

Marc Marquez berpotensi juara MotoGP Aragon 2026. (Foto: Ducati Corse)

Semenjak naik ke kelas MotoGP pada 2013, Marc Marquez tujuh kali menjadi kampiun di Sirkuit Aragon! Marc Marquez keluar sebagai juara MotoGP Aragon pada 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 dan 2025.

1. Diprediksi Menang 5 Detik

Mantan pembalap MotoGP asal Italia, Marco Melandri, memprediksi Marc Marquez juara MotoGP Aragon 2026. Tak hanya juara, Marc Marquez diprediksi memenangkan balapan dengan keunggulan lima detik atas pembalap peringkat dua.

“Marquez menang (dengan selisih) lima detik dari pembalap-pembalap Ducati lainnya,” kata Marco Melandri, Okezone mengutip Motosan, Jumat (28/8/2026).

Jika menang di Aragon, The Baby Alien dijamin kembali masuk ke persaingan juara MotoGP 2026. Saat ini Marc Marquez duduk di posisi empat klasemen dengan 200 angka.