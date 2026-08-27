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HOME SPORTS MOTOGP

Johann Zarco Kaget Bisa Comeback Lebih Cepat ke MotoGP meski Alami Kecelakaan Parah

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |03:37 WIB
Johann Zarco Kaget Bisa <i>Comeback</i> Lebih Cepat ke MotoGP meski Alami Kecelakaan Parah
Johann Zarco berpotensi comeback lebih cepat ke ajang balapan MotoGP pada akhir pekan ini di seri Aragon (Foto: Instagram/@lcrteam)
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JOHANN Zarco berpotensi comeback lebih cepat ke ajang balapan MotoGP pada akhir pekan ini di seri Aragon. Pembalap tim LCR Honda itu juga tidak menyangka pemulihannya bisa secepat ini.

Zarco sudah absen sejak MotoGP Italia 2026 yand digelar 29-31 Mei. Gara-garanya, pria asal Prancis itu menderita cedera ligamen serta patah di kaki kanannya.

Johann Zzarco Crash Catalunya 2026 (Foto: X/@MotoGP_ESPN)

Kaki Zarco tersangkut di motor Francesco Bagnaia dan terseret hingga gravel saat mengalami kecelakaan di MotoGP Catalunya 2026. Akibatnya, ia harus menjalani operasi bedah dan menepi cukup lama.

1. Lebih Cepat

Kondisi Zarco sendiri berangsur membaik. Sebelumnya, ia menargetkan untuk kembali balapan secepatnya pada seri-seri yang digelar September 2026.

Namun, Zarco berpeluang mengaspal lebih cepat pada pekan ini di MotoGP Aragon 2026. Ia mengaku proses rehabilitasi masih berjalan tetapi tidak menyangka akan kembali dalam waktu dekat.

“Saya masih dalam proses rehabilitasi. Saya benar-benar tidak menyangka akan kembali ke MotoGP secepat ini. Sudah 3 bulan lebih 1 pekan sejak saya kecelakaan di Barcelona,” urai Zarco, dinukil dari Motosan, Kamis (27/8/2026).

 

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