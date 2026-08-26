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HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Wajib Waspada, Jorge Martin Punya Motivasi Tambahan untuk Menggila di MotoGP Aragon 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |13:26 WIB
Marc Marquez Wajib Waspada, Jorge Martin Punya Motivasi Tambahan untuk Menggila di MotoGP Aragon 2026
Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
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ARAGON – Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin, memasang target tinggi untuk menjaga konsistensi performa gemilangnya pada gelaran MotoGP Aragon 2026. Sang rider bertekad kembali mengamankan finis di podium pada rangkaian seri ke-13 yang dihelat di Sirkuit Aragon, Spanyol, pada 28-30 Agustus 2026.

Menyongsong akhir pekan ini, modal berharga dikantongi Martin setelah sukses merebut podium kedua pada seri sebelumnya di Sirkuit Silverstone, Inggris.

1. Berbekal Hasil Positif Silverstone

Jorge Martin mengatakan sangat antusias akan berkiprah di MotoGP Aragon. Dia pun akan berusaha dapat tampil lebih baik dari pada seri sebelumnya meksipun naik podium.

"Kami tiba di salah satu GP kandang kami dalam kondisi bagus. Saya senang dengan kerja sama tim," kata Jorge dilansir dari Motosan, Rabu (26/8/2026).

Marc Marquez melaju di MotoGP Inggris 2026 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez melaju di MotoGP Inggris 2026 (Foto: Ducati Corse)

"Kami bekerja sangat baik di Silverstone dan saya harap kami dapat melanjutkan dengan cara yang sama," tambahnya.

Pembalap asal Spanyol itu mengatakan tampil di Aragon pastinya akan membuat lebih bersemangat. Pasalnya, dia akan mendapatkan dukungan dari para penggemar sepanjang balapan berlangsung.

 

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