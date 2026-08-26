5 Duel Sengit MotoGP Aragon yang Bikin Tegang, Ada Pecco vs Marc Marquez!

JAKARTA - MotoGP Aragon 2026 bakal bergulir pada akhir pekan ini. Banyak duel klasik menarik yang terjadi pada MotoGP Aragon pada masa lalu.

Aragon menjadi seri ke-13 MotoGP musim ini. Dengan melihat klasemen sementara MotoGP 2026 yang sengit, yakni pemuncak klasemen Jorge Martin hanya berjarak 41 poin dari peringkat 5, MotoGP Aragon 2026 diprediksi bakal berlangsung sengit.

Selain itu, berdasarkan catatan sejarah, sirkuit ini kerap menjadi saksi duel sengit pada lap terakhir, serta hasil-hasil yang tak terduga. Berikut beberapa pertarungan terbaik yang pernah tersaji di Alcaniz, sebagaimana melansir laman MotoGP, Selasa (25/8/2026):

5. Aragon 2014: Lorenzo Menangi Balapan Flag-to-Flag

Hujan jarang mengguyur balapan di Aragon. Namun, hujan gerimis pada waktu itu menambah drama pada balapan.

Jorge Lorenzo berhasil menguasai kondisi itu untuk meraih kemenangan pertamanya pada musim tersebut. Sementara Aleix Espargaro mengalahkan Cal Crutchlow yang menunggangi Ducati dalam perebutan P2.

Sementara itu, 3 nama besar mengalami kecelakaan, yaitu Marc Marquez, Dani Pedrosa, dan Valentino Rossi.

4. Aragon 2015: Duel Ikonik Pedrosa-Rossi

Musim ini banyak dikenang karena banyak alasan. Salah satunya adalah pertarungan ikonik di akhir balapan antara Pedrosa dan Rossi untuk memperebutkan posisi kedua. Penantang gelar juara, Lorenzo, meraih kemenangan yang sangat penting, diiringi Pedrosa yang menaklukkan The Doctor.

3. Aragon 2018: Duel Marquez vs Dovizioso vs Iannone vs Rins

Musim 2018 menyuguhkan pertarungan empat pembalap yang brilian. Sepasang pembalap Suzuki, yaitu Andrea Iannone dan Alex Rins bertarung dengan para pesaing gelar, Marquez dan Andrea Dovizioso. Marc Marquez akhirnya menangkis serangan gencar tersebut dengan selisih waktu kurang dari satu detik untuk meraih kemenangan MotoGP keempatnya di Aragon.