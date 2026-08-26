Marco Bezzecchi Ungkap Kondisinya Tak Fit 100% Jelang MotoGP Aragon 2026

JAKARTA - Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, mengungkapkan kondisinya jelang MotoGP Aragon 2026 akhir pekan ini. Ia mengaku mengalami kemunduran dalam hal pemulihan cedera yang didapatnya saat MotoGP Inggris 2026.

1. Tak Fit 100%

Marco Bezzecchi mengalami patah tulang selangka akibat kecelakaan saat sesi kualifikasi MotoGP Jerman 2026 pada Juli lalu. Pembalap asal Italia itu kemudian kembali beraksi di MotoGP Inggris 2026 dua pekan lalu. Ia berjuang keras hingga berhasil meraih dua kali finis di posisi ketiga dengan motor Aprilia pabrikan.

Namun, menjelang MotoGP Aragon 2026 akhir pekan ini, Marco Bezzecchi mengungkapkan kondisinya tidak akan bugar 100% akibat kerja keras sepanjang akhir pekan di Silverstone.

"Saya tidak sabar untuk tiba di Aragon. Akhir pekan ini pasti akan berat karena, setelah Silverstone, saya mengalami sedikit kemunduran akibat upaya keras selama akhir pekan tersebut," ujar Marco Bezzecchi, melansir Crash, Rabu (26/8/2026).

Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi finish ketiga di MotoGP Inggris 2026 (IG/@marcobez72)

Ia mengaku sudah memperkirakan hal ini. Karena itu, ia berusaha memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin.

"Terlepas dari itu, saya sangat senang bisa menuju Aragon. Ini adalah sirkuit yang sangat saya sukai. Saya tidak sabar untuk segera memacu motor," ucapnya.

Di sisi lain, Aprilia tiba di MotoGP Aragon 2026 dengan Jorge Martin yang unggul 31 poin dalam klasemen sementara. Sementara Bezzecchi kini kembali menempati posisi kedua di klasemen.