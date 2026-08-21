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Kisah Qarrar Firhand Kejar Jam Terbang Sebelum Bidik Gelar Juara F4 2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |14:46 WIB
Kisah Qarrar Firhand Kejar Jam Terbang Sebelum Bidik Gelar Juara F4 2027
Qarrar Firhand siap menggila di F4 2027. (Foto: Tim Qarrar Firhand)
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PEMBALAP muda Indonesia, Qarrar Firhand, fokus mengejar jam terbang saat turun di British Formula 4 Championship 2026. Langkah itu diambil agar dirinya siap mengejar target juara di Formula 4 (F4) 2027.

1. Debut di British Formula 4 Championship

Pada akhir Juli 2026, Qarrar menjalani debut sebagai rookie di British Formula 4 Championship. Saat itu, ia belum tampil maksimal karena masih perlu beradaptasi efek transisi dari gokart ke Formula 4.

Qarrar Firhand masih beradaptasi di British Formula Championship 2026. (Foto: Tim Qarrar Firhand)
Qarrar Firhand masih beradaptasi di British Formula Championship 2026. (Foto: Tim Qarrar Firhand)

Qararr mengatakan aksi di Formula 4 2026 belum menitikberatkan kepada hasil akhir. Ia fokus mendapatkan segudang pengalaman sehingga dapat bersaing dalam edisi berikutnya.

"Tahun ini saya ingin belajar sebanyak mungkin dan mendapatkan pengalaman untuk musim depan. Kalau bisa berada di depan tentu menjadi bonus, tetapi yang terpenting adalah mendapat bekal sebanyak mungkin," kata Qarrar saat ditemui awak media termasuk Okezone, di Jakarta, Kamis 20 Agustus 2026.

2. Masih Adaptasi

Pembalap berstatus juara WSK Euro Series 2026 itu menyatakan proses adaptasi dengan mobil Formula 4 memang berjalan baik. Namun, menurutnya situasi berlatih dan balapan kondisinya berbeda.

"Tes dan balapan itu berbeda. Dalam balapan saya harus memahami racecraft, menghadapi pembalap lain, melakukan race start, dan banyak hal lain yang tidak sepenuhnya didapat saat tes," katanya.

 

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