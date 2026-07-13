Bersama Pertamina, Qarrar Firhand Torehkan Sejarah di WSK Euro Series

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung lahirnya talenta muda motorsport di kancah global. Dukungan tersebut membuahkan hasil melalui pembalap muda Indonesia Qarrar Firhand, mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang menjuarai WSK Euro Series 2026.

Kabar membanggakan tersebut disampaikan Qarrar dalam konferensi pers secara daring yang dihadiri Manager Corporate Brand Pertamina Alih Istik Wahyuni dan jurnalis, Sabtu (12/7).

Qarrar Firhand memastikan gelar WSK Euro Series 2026 kategori Original Karting (OK) setelah tampil dominan dengan meraih Pole Position pada Qualifying. Ia meraih kemenangan pada semua heat hingga prefinal dan finish di posisi ke-2 pada final Round 3 yang berlangsung di Cremona Circuit, Italia, Sabtu, 11 Juli 2026.

Dengan dukungan Pertamina, prestasi ini menjadi tonggak penting bagi perkembangan motorsport Indonesia dan menempatkan nama Indonesia sejajar dengan negara-negara yang selama ini mendominasi karting dunia seperti Italia, Inggris, Belanda, Jerman, dan Spanyol.

Sirkuit Cremona, San Martino del Lago, Italia menjadi saksi kepiawaian Qarrar Firhand menaklukkan WSK Euro Series 2026 yang diikuti 280 pembalap dari 50 negara di dunia.