Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Bersama Pertamina, Qarrar Firhand Torehkan Sejarah di WSK Euro Series

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |12:50 WIB
Bersama Pertamina, Qarrar Firhand Torehkan Sejarah di WSK Euro Series
Manager Corporate Brand Pertamina Persero Alih Istik Wahyuni dalam acara Virtual Presscon Qarrar Firhand - WSK Euro Series Round 3, Minggu (12/7). (Foto: dok Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung lahirnya talenta muda motorsport di kancah global. Dukungan tersebut membuahkan hasil melalui pembalap muda Indonesia Qarrar Firhand, mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang menjuarai WSK Euro Series 2026.

Kabar membanggakan tersebut disampaikan Qarrar dalam konferensi pers secara daring yang dihadiri Manager Corporate Brand Pertamina Alih Istik Wahyuni dan jurnalis, Sabtu (12/7).

Qarrar Firhand memastikan gelar WSK Euro Series 2026 kategori Original Karting (OK) setelah tampil dominan dengan meraih Pole Position pada Qualifying. Ia meraih kemenangan pada semua heat hingga prefinal dan finish di posisi ke-2 pada final Round 3 yang berlangsung di Cremona Circuit, Italia, Sabtu, 11 Juli 2026.

Dengan dukungan Pertamina, prestasi ini menjadi tonggak penting bagi perkembangan motorsport Indonesia dan menempatkan nama Indonesia sejajar dengan negara-negara yang selama ini mendominasi karting dunia seperti Italia, Inggris, Belanda, Jerman, dan Spanyol.

Sirkuit Cremona, San Martino del Lago, Italia menjadi saksi kepiawaian Qarrar Firhand menaklukkan WSK Euro Series 2026 yang diikuti 280 pembalap dari 50 negara di dunia.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/11/3229789//investasi_ori030_lewat_wondr_by_bni-bltP_large.jpeg
Investasi ORI030 lewat wondr by BNI Bisa Dapat Cashback hingga Rp15 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/37/3229713//qarrar_firhand_ali-pU4I_large.jpg
Siap Ukir Sejarah Baru, Pembalap Indonesia Qarrar Firhand Ali Bidik Podium Utama di British Formula 4 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/340/3229688//pemkab_bogor_gerak_cepat_tangani_sampah_di_kali_baru-wt0z_large.jpg
Pemkab Bogor Turunkan Alat Berat Tangani Sampah di Kali Baru, Ajak Warga Jaga Kebersihan Sungai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/320/3229614//b50-V8hr_large.jpg
B50 Bisa Tekan Impor Solar hingga 310 Ribu Barel per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/11/3229607//bni_menghadirkan_berbagai_promo_bagi_pengunjung_puspa_nuswantara_2026-E1XG_large.jpeg
BNI Tebar Promo di Puspa Nuswantara 2026, Dorong Transaksi Digital UMKM Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/37/3229598//qarrar_firhand_sukses_jadi_pembalap_pertama_indonesia_yang_raih_gelar_wsk_euro_series-VUuN_large.jpg
Ukir Sejarah, Qarrar Firhand Jadi Pembalap Pertama Indonesia yang Raih Gelar WSK Euro Series
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement