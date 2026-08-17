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Putri Kusuma Wardani Lolos ke 32 Besar BWF World Championships 2026, Targetkan Ganti Warna Medali

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |16:07 WIB
Putri Kusuma Wardani Lolos ke 32 Besar BWF World Championships 2026, Targetkan Ganti Warna Medali
Putri Kusuma Wardani Lolos ke 32 Besar BWF World Championships 2026, Targetkan Ganti Warna Medali (X/@inabadminton)
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NEW DELHI - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, berhasil lolos ke babak 32 besar BWF World Championships 2026. Hasil positif ini membuat tekad Putri semakin membara untuk mengganti 'warna medali' di turnamen tersebut.

1. Lolos ke 32 Besar

Putri KW melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan wakil Filipina, De Guzman Mikaela Joy. Pertandingan tersebut digelar di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India pada Senin (17/8/2026).

Kemenangan berhasil diraih Putri dalam dua gim langsung dengan skor meyakinkan 21-12 dan 21-6. Putri mengungkapkan, banyak faktor yang mendukungnya di balik kemenangan manis ini.

"Pertama bersyukur tidak ada cedera apapun dan kedua untuk keseluruhan hari ini puas dengan mainnya, karena juga lawan sebenarnya cukup bagus. Dia lumayan ulet, tapi memang kondisi di lapangan ada menang kalah angin," kata Putri dilansir dari rilis resmi PBSI, Senin (17/8/2026).

Putri Kusuma Wardani (X/@inabadminton)
Putri Kusuma Wardani (X/@inabadminton)

"Di gim pertama dia di sisi lapangan yang kalah angin jadi lebih enak untuk mendorong-dorong bolanya. Itu membuat saya agak ragu tapi saya mencoba terus lebih berani saja. Di gim kedua dia kesulitan untuk mengontrol pukulan, powernya yang besar membuat banyak bola keluar," sambungnya.

Lolos ke babak 32 besar, Putri selanjutnya akan berhadapan dengan wakil Republik Ceko, Petra Maixnerova. Keduanya akan saling sikut untuk mendapatkan tiket babak 16 besar BWF World Championships 2026.

 

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