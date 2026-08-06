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Belum Debut, Duet Megawati Hangestri – Jordan Wilson Sudah Langsung Dapat Julukan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |10:22 WIB
Belum Debut, Duet Megawati Hangestri – Jordan Wilson Sudah Langsung Dapat Julukan!
Duet Megawati Hangestri Pertiwi dengan Jordan Wilson langsung dapat julukan baru! (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)
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DUET Megawati Hangestri Pertiwi dengan Jordan Wilson digadang-gadang akan menambah kekuatan Hyundai Hillstate. Penggemar voli Indonesia langsung menyematkan julukan baru buat keduanya.

Hyundai Hillstate memanfaatkan betul kuota dua pemain asingnya jelang Liga Voli Putri Korea Selatan 2026-2027. Mereka merekrut Megawati dan Wilson yang punya kiprah cukup bagus.

1. Bukan Sosok Asing

Megawati Hangestri bersama Jordan Wilson. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)
Megawati Hangestri bersama Jordan Wilson (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

Megatron bukanlah sosok asing untuk liga voli di Korea Selatan. Ia pernah mencuri perhatian bersama Daejeon JungKwanJang Red Sparks pada 2023-2025 dengan aksi-aksi memukaunya.

Sementara, Wilson adalah pevoli muda berbakat asal Amerika Serikat (AS). Kehadirannya disebut akan melengkapi ketajaman Hyundai Hillstate asuhan Kang Sung-hyung.

2. Duet MeJor

Megawati dan Wilson pun sudah tiba di Korea Selatan dan mengikuti pemusatan latihan (TC) di Jeju. Sayangnya, mereka gagal debut pada ajang Super Match 2026 karena terhalang regulasi.

Tapi, selama TC, keduanya menunjukkan keakraban. Tidak heran penggemar voli, terutama dari Tanah Air, langsung memberi julukan untuk pasangan baru tersebut, MeJor.

 

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