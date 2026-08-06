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Pembalap Tes Ducati Senang Kerja Bareng Marc Marquez: Orangnya Bikin Nyaman!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |12:03 WIB
Pembalap Tes Ducati Senang Kerja Bareng Marc Marquez: Orangnya Bikin Nyaman!
Pembalap tes Ducati Corse senang bekerja bareng Marc Marquez (Foto: X/@ducaticorse)
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PEMBALAP Tes Ducati Corse, Michele Pirro, punya pandangan soal kerja bareng Marc Marquez. Menurutnya, juara dunia MotoGP 2025 itu bisa membuat koleganya merasa nyaman.

Marquez datang ke Ducati Lenovo sejak MotoGP 2025. Itu artinya, sudah hampir dua tahun Pirro bekerja sama dengan The Baby Alien untuk mengembangkan motor Desmosedici GP.

Michele Pirro

Masukan-masukan dari Marquez sangat penting untuk dijajal oleh Pirro, lalu umpan baliknya dikerjakan oleh teknisi Ducati. Kerja sama yang erat tentu krusial dalam hal ini.

1. Nyaman

Pirro mengaku kerja bareng Marquez sangat mudah. Sosok pria asal Spanyol itu juga bisa bikin semua orang merasa nyaman untuk berkolaborasi.

“Mudah (kerja bareng Marquez). Saya harus bilang mudah, karena di atas itu semua, dia membuat Anda merasa nyaman. Dia sangat kritis pada dirinya sendiri, sangat analitis, dan selalu memegang kendali atas situasi, apa pun yang terjadi,” terang Pirro, dikutip dari Motosan, Kamis (6/8/2026).

“Itulah kenapa (saya bilang) mudah. Maksud saya, dia tidak pernah meninggalkan keraguan atau menyisakan hal-hal yang tidak jelas. Dia sangat jernih dalam berpikir. Selain itu, dia juga membuat Anda merasa nyaman, bahkan dalam situasi sulit sekalipun,” imbuh pria asal Italia tersebut.

 

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