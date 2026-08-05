Punya Memori Pahit di Sirkuit Silverstone, Fabio Quartararo Tak Gentar Hadapi MotoGP Inggris 2026

PEMBALAP Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo tak gentar menghadapi MotoGP Inggris 2026. Meski musim lalu ia memiliki memori pahit di Sirkuit Silverstone, Inggris, rider berjuluk El Diablo itu bertekad untuk menggila dan mengukir hasil yang lebih baik.

Usai menjalani masa libur musim panas, para pembalap, termasuk Quartararo kini memusatkan fokus menghadapi paruh kedua musim.Rider asal Prancis tersebut menyambut antusias kembalinya kompetisi di Sirkuit Silverstone, Inggris.

Meski demikian, kembalinya Quartararo ke lintasan ikonik tersebut menyisakan kenangan emosional yang cukup mendalam. Pasalnya, Silverstone merupakan lokasi di mana ia mengalami salah satu kekecewaan terbesar dalam karier balapnya tahun lalu.

Pada MotoGP 2025 lalu, Quartararo sebenarnya tampil sangat perkasa dan memimpin jalannya balapan utama dengan nyaman. Kemenangan di depan mata mendadak buyar setelah perangkat pengatur ketinggian motornya mengalami kerusakan fatal yang memaksanya gagal finis.

1. Motivasi Baru

Insiden menyakitkan tersebut seharusnya bisa menjadi momen kemenangan yang mengakhiri puasa gelar juara serinya selama hampir tiga tahun. Ironisnya, rekor tanpa kemenangan tersebut bahkan masih berlanjut hingga 14 bulan berselang.

Fabio Quartararo finis kelima di MotoGP Catalunya 2026 fabioquartararo20

Sejak kegagalan dramatis di Silverstone tahun lalu, Quartararo belum pernah lagi merasakan manisnya berdiri di atas podium kelas premier. Kendati demikian, sang pembalap tetap menatap seri kali ini dengan penuh optimisme dan keyakinan tinggi.

"Sangat menyenangkan bisa memiliki waktu untuk mengisi ulang tenaga selama libur musim panas, dan sekarang saya siap kembali balapan di Silverstone," ujar Quartararo, dikutip dari Crash, Rabu (5/8/2026).