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HOME SPORTS MOTOGP

Resmi! Raul Fernandez Tetap Bersama Trackhouse Aprilia hingga MotoGP 2028

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |15:08 WIB
Resmi! Raul Fernandez Tetap Bersama Trackhouse Aprilia hingga MotoGP 2028
Pembalap Tim Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez. (Foto: Instagram/raulfernandez_25)
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PEMBALAP asal Spanyol, Raul Fernandez resmi perpanjang kontrak dengan Trackhouse Aprilia. Fernandez memutuskan setiap dengan tim satelit Aprilia tersebut hingga MotoGP 2028.

Ya, Fernandez akan tetap bersama Trackhouse Aprilia hingga dua musim ke depan. Keputusan ini sekaligus menunjukkan komitmen jangka panjang antara kedua belah pihak dalam menghadapi regulasi teknis baru MotoGP.

Perjalanan karier Fernandez bersama tim asal Amerika Serikat ini dimulai sejak era tim RNF pada musim 2023. Sebelumnya, ia sempat mengalami masa sulit setelah didepak oleh skuad Tech3 KTM pada akhir tahun 2022.

Seiring berjalannya waktu, performa pembalap muda ini terus menanjak secara konsisten. Bersama motor Aprilia RS-GP yang semakin kompetitif, ia menjelma menjadi salah satu sosok yang diperhitungkan di grid.

1. Komitmen Jangka Panjang

Pihak manajemen Trackhouse menyambut baik kesepakatan baru ini dengan penuh antusias. Justin Marks selaku pemilik tim memberikan pujian tinggi terhadap perkembangan mentalitas dan kedewasaan sang pembalap.

Raul Fernandez
Raul Fernandez

"Kami di Trackhouse sangat senang mengumumkan bahwa Raul Fernandez akan tetap bersama tim untuk dua musim berikutnya. Sejak awal perjalanan tim ini, Raul telah berkomitmen penuh terhadap misi dan tujuan kami," ujar Justin Marks, dikutip dari Crash, Rabu (5/8/2026).

Marks juga menambahkan sang pembalap menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal persiapan fisik maupun pendekatan teknis. Tim meyakini kombinasi motor kompetitif dan talenta Fernandez akan menjadi ancaman serius dalam perebutan gelar juara dunia mendatang.

 

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