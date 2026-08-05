Marco Bezzecchi Bertekad Comeback di MotoGP Inggris 2026, Siap Ulangi Kemenangan Musim Lalu

MARCO Bezzecchi bertekad comeback di MotoGP Inggris 2026 yang digelar akhir pekan ini. Pembalap tim Aprilia Racing itu berharap mendapat izin dari tim medis untuk bisa balapan.

Bezzecchi berpeluang untuk kembali ke arena balap setelah menjalani pemulihan cedera patah tulang selangka. Pembalap berusia 27 tahun itu harus menghabiskan libur musim panas untuk memulihkan diri.

1. Operasi Lutut Kiri

Bahkan, Bezzecchi harus menjalani operasi bedah lainnya yakni untuk mengatasi masalah di lutut kirinya. Maka dari itu, ia sangat senang bisa kembali menyambut pekan balapan.

“Saya senang bisa kembali, tetapi saya perlu menjalani pemeriksaan medis terlebih dahulu agar dinyatakan layak untuk balapan,” ungkap Bezzecchi dikutip dari Crash, Rabu (5/8/2026).

“Liburan musim panas kali ini agak berbeda dari yang saya bayangkan, tetapi saya sangat senang bisa kembali balapan dan saya tidak sabar untuk mengendarai RS-GP26 saya,” imbuh pria berpaspor Italia tersebut.

“Saya harap saya bisa tetap sehat. Saya tahu saya masih belum 100% pulih, tetapi saya sangat ingin kembali beraksi,” tegas Bezzecchi.