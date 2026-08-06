Antusias Tatap MotoGP Inggris 2026, Marc Marquez: Cuaca Jadi Penentu

MARC Marquez antusias menatap MotoGP Inggris 2026. Pembalap tim Ducati Lenovo itu yakin cuaca bakal jadi penentu.

Marquez bersiap tancap gas di MotoGP Inggris 2026. Seri balapan ke-12 MotoGP 2026 itu akan berlangsung di Sirkuit Silverstone, Silverstone, 7-9 Agustus.

1. Tak Sabar

Balapan di Inggris akan digelar setelah para pembalap mejalani rehat selama tiga pekan. Marquez, yang berhasil mengunci tiga kemenangan dalam empat seri balapan terakhir, tak sabar untuk tampil di Silverstone.

“Saya memanfaatkan liburan tiga minggu itu untuk sedikit bersantai, tetapi juga untuk mengisi ulang energi dan menjaga agar latihan saya tetap berjalan," kata Marquez dilansir dari Crash, Kamis (6/8/2026).

Bagi pria asal Spanyol itu, Sirkuit Silverstone sangat menantang. Marquez mengakui banyak faktor yang akan menentukan jalannya balapan, salah satunya adalah cuaca.

“Silverstone adalah sirkuit yang panjang dan sangat menantang yang membutuhkan banyak kekuatan fisik; ditambah lagi, selalu ada faktor cuaca, yang, seperti biasa, dapat sepenuhnya mengubah jalannya balapan," tutur Marquez.

Selain cuaca, sirkuit sepanjang 5.891 km itu juga menuntut para pembalap untuk bekerja ekstra. Kondisi fisik harus prima agar bisa menyelesaikan balapan dengan hasil terbaik.