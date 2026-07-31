Hasil Perempatfinal Taipei Open 2026: Leo/Daniel dan Rehan/Gloria Melaju ke Semifinal

TAIPEI CITY – Dua wakil Indonesia sukses mengamankan tiket babak semifinal turnamen bulu tangkis Taipei Open 2026 setelah menaklukkan lawan-lawan mereka di Taipei Arena, Taiwan, Jumat (31/7/2026). Kedua wakil yang dimaksud adalah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja.

1. Perjuangan Leo/Daniel

Pasangan ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin melangkah ke empat besar usai menundukkan wakil tuan rumah, Chia Yen Lin/Lin Yong Sheng. Bertanding di Taipei Arena, Taipei, Taiwan, pasangan unggulan kedelapan itu menang dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-17.

Kemenangan tersebut menjaga peluang Leo/Daniel untuk bersaing memperebutkan gelar juara Taipei Open 2026. Penampilan solid yang mereka tunjukkan juga menjadi modal penting menghadapi pertandingan berikutnya.

Daniel Marthin mengakui permainan mereka mengalami peningkatan dibandingkan laga sebelumnya. Meski demikian, dia menilai masih ada sejumlah kekurangan yang harus segera dibenahi.

"Hari ini kami merasa mainnya lebih baik dari kemarin, hanya masih harus diperbaiki lagi beberapa kesalahan dan harus lebih baik lagi untuk besok," kata Daniel dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (31/7/2026).

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)

Menghadapi babak semifinal, Daniel menegaskan fokus menjadi kunci utama bagi dirinya dan Leo. Dia berharap pasangan Indonesia itu mampu mempertahankan performa terbaik hingga akhir turnamen.

"Pasti kami berharap bisa juara di Taipei Open ini, tapi kami mau fokus satu demi satu dulu, semoga kami bisa memberikan hasil yang terbaik," ujar Daniel.