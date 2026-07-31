Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Taipei Open 2026: Leo/Daniel dan Rehan/Gloria Melaju ke Semifinal

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |22:38 WIB
Hasil Perempatfinal Taipei Open 2026: Leo/Daniel dan Rehan/Gloria Melaju ke Semifinal
Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)
A
A
A

TAIPEI CITY – Dua wakil Indonesia sukses mengamankan tiket babak semifinal turnamen bulu tangkis Taipei Open 2026 setelah menaklukkan lawan-lawan mereka di Taipei Arena, Taiwan, Jumat (31/7/2026). Kedua wakil yang dimaksud adalah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja.

1. Perjuangan Leo/Daniel

Pasangan ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin melangkah ke empat besar usai menundukkan wakil tuan rumah, Chia Yen Lin/Lin Yong Sheng. Bertanding di Taipei Arena, Taipei, Taiwan, pasangan unggulan kedelapan itu menang dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-17.

Kemenangan tersebut menjaga peluang Leo/Daniel untuk bersaing memperebutkan gelar juara Taipei Open 2026. Penampilan solid yang mereka tunjukkan juga menjadi modal penting menghadapi pertandingan berikutnya.

Daniel Marthin mengakui permainan mereka mengalami peningkatan dibandingkan laga sebelumnya. Meski demikian, dia menilai masih ada sejumlah kekurangan yang harus segera dibenahi.

"Hari ini kami merasa mainnya lebih baik dari kemarin, hanya masih harus diperbaiki lagi beberapa kesalahan dan harus lebih baik lagi untuk besok," kata Daniel dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (31/7/2026).

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)

Menghadapi babak semifinal, Daniel menegaskan fokus menjadi kunci utama bagi dirinya dan Leo. Dia berharap pasangan Indonesia itu mampu mempertahankan performa terbaik hingga akhir turnamen.

"Pasti kami berharap bisa juara di Taipei Open ini, tapi kami mau fokus satu demi satu dulu, semoga kami bisa memberikan hasil yang terbaik," ujar Daniel.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/40/3233241//lima_wakil_indonesia_tumbang_di_babak_16_besar_taipei_open_2026-HhiK_large.jpg
Hasil 16 Besar Taipei Open 2026: 5 Wakil Indonesia Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/40/3232967//clarissa_san-qIU5_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Malaysia Clarissa San, Makin Bersinar Berkat Sentuhan Magis Rexy Mainaky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/40/3231855//rehan_naufal_bersama_gloria_emanuelle-XrC6_large.jpg
Hasil 16 Besar China Open 2026: Kalah dari Wakil Denmark, Rehan/Gloria Gagal ke Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/40/3231532//rehan_naufal_bersama_gloria_emanuelle-WxF2_large.jpg
Alasan Rehan/Gloria Kesulitan Singkirkan Wakil Skotlandia di 32 Besar China Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/40/3231365//rehan_dan_gloria_lolos_16_besar_china_open_2026_inabadminton-Runv_large.jpg
Hasil China Open 2026: Rehan/Gloria Lolos 16 Besar Usai Hajar Wakil Skotlandia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/40/3226584//dejan_ferdinansyah_bersama_apriyani_rahayu-w46d_large.jpg
3 Pasangan Kejutan Pelatnas PBSI di Taipei Open 2026, Nomor 1 Andalan Baru Ganda Campuran
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement