Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kata-Kata Anggie Intania Chalik Usai Raih Emas Kejuaraan Tinju Asia U-19 & U-23

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |00:02 WIB
Kata-Kata Anggie Intania Chalik Usai Raih Emas Kejuaraan Tinju Asia U-19 & U-23
Kata-Kata Anggie Intania Chalik Usai Raih Emas Kejuaraan Tinju Asia U-19 & U-23 (Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA - Petinju muda Indonesia, Anggie Intania Chalik, berhasil menjadi juara di ajang Kejuaraan Tinju Asia U-19 & U-23 2026. Anggie berhasil menyumbang medali emas perdana untuk Indonesia dalam ajang tersebut.

1. Kata-Kata Anggie Intania Chalik Usai Dapat Emas

Anggie mendapat emas setelah mengalahkan wakil India, Gunjan, di Hall Basket, Senayan, Jakarta pada Rabu (15/7/2026). Petinju berdarah Papua-Sumatera itu memetik kemenangan angka di kelas terbang ringan putri (45-48kg) melalui keputusan terbelah atau split decision dalam tiga ronde di kelas Women's Light Flyweight (45-48 kg). 

Tiga juri mengunggulkan Anggie dengan skor 29-28, sedangkan dua juri lainnya memberikan skor 29-28 untuk Gunjan. Hasil ini tentu membanggakan untuk kontingen tinju Indonesia.

Anggie Intania Chalik petinju Indonesia raih emas kejuaraan asia tinju U19 dan U23 (Cikal Bintang)
Anggie Intania Chalik petinju Indonesia raih emas kejuaraan asia tinju U19 dan U23 (Cikal Bintang)

Selepas laga, Anggie mengungkapkan kunci kemenangan utamanya adalah kepercayaan diri dan menerapkan apa yang sudah dipelajari dalam latihan. Ketika sudah berusaha, Anggie tinggal menyerahkan hasilnya kepada Tuhan.

"Kunci kemenangan aku sih pertama ya harus punya iman, terus kita juga pokoknya aku sih dari awal aku bertanding sampai aku akhir, proses aku latihan ya aku mati-matian," ujar Anggie kepada awak media di Jakarta pada Rabu (15/7/2026).

"Semua teman-teman, pelatih juga tahu aku benar-benar susah buat dapetin ini. Terus tapi aku juga serahin semuanya sama ang di atas, karena semuanya kehendak Tuhan gitu," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/43/3227743/indonesia_jadi_tuan_rumah_kejuaraan_tinju_asia_u_19_dan_u_23_2026-qROw_large.jpg
Indonesia Resmi Jadi Tuan Rumah Asian Boxing U-19 & U-23 Championships 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/43/3220600/oleksandr_usyk_vs_rico_verhoeven-CTPe_large.jpg
Merasa Dicurangi, Petinju Rico Verhoeven Buka Suara Usai Lihat Nilai Juri dalam Kekalahan Kontroversial dari Oleksandr Usyk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/40/3219844/daud_yordan-Ueoh_large.jpg
Kisah Unik Presiden Prabowo Ajak Duel Petinju Daud Yordan di Gedung Parlemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/43/3211222/clifford_etienne_vs_mike_tyson-QCV9_large.jpg
Kisah Tragis Petinju Clifford Etienne, Hancur di Tangan Mike Tyson hingga Vonis Penjara 105 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/43/3203374/duel_floyd_mayweather_jr_vs_manny_pacquiao_digelar_pada_19_september_2026_mannypacquiao-bFk4_large.jpg
Laga Floyd Mayweather Jr vs Manny Pacquiao Digelar 19 September 2026, Main di Venue Seharga Rp38 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/43/3202125/mike_tyson-P8nC_large.jpg
Tensi Memanas! Mike Tyson dan Floyd Mayweather Saling Lempar Ancaman Jelang Duel di Kongo
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement