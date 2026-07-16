Kata-Kata Anggie Intania Chalik Usai Raih Emas Kejuaraan Tinju Asia U-19 & U-23

JAKARTA - Petinju muda Indonesia, Anggie Intania Chalik, berhasil menjadi juara di ajang Kejuaraan Tinju Asia U-19 & U-23 2026. Anggie berhasil menyumbang medali emas perdana untuk Indonesia dalam ajang tersebut.

1. Kata-Kata Anggie Intania Chalik Usai Dapat Emas

Anggie mendapat emas setelah mengalahkan wakil India, Gunjan, di Hall Basket, Senayan, Jakarta pada Rabu (15/7/2026). Petinju berdarah Papua-Sumatera itu memetik kemenangan angka di kelas terbang ringan putri (45-48kg) melalui keputusan terbelah atau split decision dalam tiga ronde di kelas Women's Light Flyweight (45-48 kg).

Tiga juri mengunggulkan Anggie dengan skor 29-28, sedangkan dua juri lainnya memberikan skor 29-28 untuk Gunjan. Hasil ini tentu membanggakan untuk kontingen tinju Indonesia.

Anggie Intania Chalik petinju Indonesia raih emas kejuaraan asia tinju U19 dan U23 (Cikal Bintang)

Selepas laga, Anggie mengungkapkan kunci kemenangan utamanya adalah kepercayaan diri dan menerapkan apa yang sudah dipelajari dalam latihan. Ketika sudah berusaha, Anggie tinggal menyerahkan hasilnya kepada Tuhan.

"Kunci kemenangan aku sih pertama ya harus punya iman, terus kita juga pokoknya aku sih dari awal aku bertanding sampai aku akhir, proses aku latihan ya aku mati-matian," ujar Anggie kepada awak media di Jakarta pada Rabu (15/7/2026).

"Semua teman-teman, pelatih juga tahu aku benar-benar susah buat dapetin ini. Terus tapi aku juga serahin semuanya sama ang di atas, karena semuanya kehendak Tuhan gitu," sambungnya.