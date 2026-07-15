Anggie Intania Chalik Sabet Medali Emas untuk Indonesia di Kejuaraan Tinju Asia U-19 dan U-23 2026

Anggie Intania Chalik Sabet Medali Emas untuk Indonesia di Kejuaraan Tinju Asia U-19 dan U-23 2026 (Cikal Bintang)

JAKARTA – Petinju Indonesia, Anggie Intania Chalik, sukses mempersembahkan medali emas bagi Merah Putih pada Kejuaraan Tinju Asia U-19 & U-23 2026. Gelar tersebut diraih setelah Anggie Intania Chalik mengalahkan wakil India, Gunjan, dalam partai final yang berlangsung di Basket Hall Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

1. Anggie Intania Chalik Raih Emas

Anggie memastikan kemenangan melalui keputusan terbelah atau split decision. Tiga juri memberikan skor 29-28 untuk Anggie, sementara dua juri lainnya menilai Gunjan unggul dengan skor identik 29-28.

Sejak ronde pertama dimulai, kedua petinju saling tukar pukulan dengan intensitas tinggi. Anggie tampil agresif sambil terus bergerak mengitari ring untuk mencari celah di pertahanan lawannya.

Dukungan suporter tuan rumah menjadi tambahan motivasi bagi petinju berdarah Papua-Sumatera tersebut. Beberapa pukulan jab keras yang dilepaskannya mampu mendarat bersih ke arah kepala Gunjan.

Anggie Intania Chalik petinju Indonesia raih emas kejuaraan asia tinju U19 dan U23 (Cikal Bintang)

Meski mendapat tekanan, Gunjan mampu memberikan perlawanan yang sengit hingga ronde pertama berakhir. Petinju asal India itu beberapa kali membalas serangan sehingga membuat pertarungan berjalan ketat.

Memasuki ronde kedua, tempo pertandingan semakin meningkat. Gunjan tampil lebih agresif dan sempat membuat Anggie memilih bertahan setelah menerima rangkaian serangan beruntun.

Namun, Anggie mampu keluar dari tekanan dan segera melancarkan serangan balik. Dia memaksa Gunjan bertahan di tali ring sembari menghujani lawannya dengan kombinasi pukulan ke arah tubuh dan kepala hingga ronde kedua usai.