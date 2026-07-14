Bawa Pulang Medali Emas, Desak Made dan Veddriq Leonardo Punya Pesan Khusus untuk Presiden Prabowo

JAKARTA – Dua pahlawan panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi dan Veddriq Leonardo, resmi menginjakkan kaki kembali di Tanah Air setelah sukses membawa pulang medali emas dari ajang bergengsi World Climbing Series Krakow dan Chamonix 2026. Di tengah kepulangan mereka, kedua atlet berprestasi ini secara khusus menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto dan Menpora Erick Thohir terhadap kemajuan olahraga nasional.

Ucapan tersebut disampaikan Desak Made dan Veddriq Leonardo setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Selasa (14/7/2026) sore. Mereka pun mendapatkan sambutan hangat saat tiba di Tanah Air atas prestasinya itu dari Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Presiden Prabowo dan Menpora yang selama ini mendukung kita untuk menjalankan pelatnas dan try out agar kita bisa berprestasi di kejuaraan lainnya," kata Desak dalam keterangannya, dikutip Selasa (14/7/2026).

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang terus menunjukkan komitmennya mendukung olahraga Indonesia. Semoga kedepannya olahraga Indonesia semakin maju," ujar Veddriq.

Desak Made Rita Kusuma Dewi dan Kadek Adi Asih. (Foto: NOC Indonesia)

1. Wakil Indonesia Bersinar

Sebelumnya Tim panjat tebing Indonesia berhasil mengawinkan medali emas speed perorangan dalam ajang World Climbing Series Chamonix, Prancis, Minggu 12 Juli 2026 lalu. Selain itu, Indonesia juga berhasil meraih satu medali perak speed perorangan putra.