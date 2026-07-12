AEI Golf Tournament 2026 Resmi Dibuka, 144 Pegolf Ambil Bagian

JAKARTA - Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Golf Tournament 2026 resmi berlangsung di Sentul Highlands Golf, Minggu (12/8/2026) pagi WIB. Turnamen itu diikuti 144 pegolf dari lingkungan pasar modal Indonesia.

AEI Golf Tournament 2026 mengusung tema Connecting Leaders, Shaping The Fairway of Opportunities. Rencananya piala bergilir AEI Signature Trophy akan dipersembahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto.

Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Armand Wahyudi Hartono menyambut baik dengan berlangsung ajang tersebut. Turnamen itu dalam rangka memperkuat sinergi, kolaborasi, dan jejaring komunikasi di lingkungan pasar modal Indonesia.



"Acara ini untuk menjalin relasi dan koneksi bersama. Semoga bukan hanya mencari trofi, tetapi bisa membangun pasar modal lebih kuat," kata Armand Wahyudi Hartono saat membuka Golf Tournament 2026.

Dia berharap setiap peserta dapat menikmati turnamen kali ini dengan suasana alam Sentul. Baginya, paling terpenting peserta menjunjung tinggi sportivitas satu sama lainnya meksipun tetap berkompetisi.

"Kami mengajak seluruh peserta jaga sportifitas. Jangan terlalu lalu serius, ini hanyalah permainan. Bermainlah bersama dengan sebaik mungkin," tambahnya.

Acara ini merupakan inisiatif strategis AEI untuk memperkuat kerja sama yang harmonis antara pimpinan emiten (C-Level Executives), regulator, dan mitra industri. Hal itu mengingat pentingnya nilai strategis dari acara ini bagi perkembangan industri pasar modal dan perekonomian nasional.

(Fahmi Firdaus )

Sports Okezone menyajikan informasi terbaru seputar dunia olahraga dengan akurat, cepat, dan terpercaya. Terus ikuti perkembangan menarik dari berbagai cabang olahraga.