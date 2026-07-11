Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Jerman 2026 Malam Ini: Marc Marquez Menang Lagi? Klik di Sini!

LINK live streaming Sprint Race MotoGP Jerman 2026 bisa klik di sini. Sprint Race MotoGP Jerman 2026 akan digelar di Sirkuit Sachsenring, Jerman pada Sabtu (11/7/2026) pukul 20.00 WIB.

1. Peluang Marc Marquez Jadi Pemenang

Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez dikenal sebagai raja MotoGP Jerman. Semenjak debut di kelas MotoGP pada 2013, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sembilan kali menjadi yang terbaik di Sirkuit Sachsenring!

Marc Marquez 9 kali menang di MotoGP Jerman 2026. (Instagram/@ducaticorse)

Jumlah itu merupakan yang terbanyak ketimbang pembalap mana pun yang pernah eksis di kelas premier. Ia mengungguli pembalap legenda asal Italia yang delapan kali menjadi pemenang MotoGP Jerman, yakni Giacomo Agostini.

Di rangkaian MotoGP Jerman 2026 yang berlangsung sejak Jumat 10 Juli 2026, rider asal Spanyol ini juga tampil dominan. Dalam latihan bebas satu dan latihan bebas (Free Practice) yang digelar pada Jumat 10 Juli 2026, Marc Marquez tampil menggila.

Setelah menempati posisi dua pada latihan bebas satu, juara dunia tujuh kali kelas MotoGP itu menduduki posisi teratas pada free practice! Jadi, siap menjadi pemenang Sprint Race MotoGP Jerman 2026, Marc Marquez?

2. Jaga Jarak dengan Pembalap Teratas

Berkat kemenangan di MotoGP Republik Ceko dan Hungaria, Marc Marquez mulai masuk ke perburuan gelar juara MotoGP 2026. Hingga seri ke-10 MotoGP 2026, Marc Marquez duduk di posisi lima klasemen dengan 153 angka.