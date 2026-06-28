Hasil Race Moto3 Belanda 2026: Sempat Pimpin Balapan, Veda Ega Pratama Justru Gagal Finis!

ASSEN – Nasib apes harus dialami pembalap andalan Indonesia, Veda Ega Pratama, pada balapan utama Moto3 Belanda 2026 di Sirkuit Assen, , Minggu (28/6/2026) sore WIB. Sempat menyuguhkan aksi memukau dan bersaing sengit di barisan depan, rider dari tim Honda Team Asia tersebut terpaksa gigit jari setelah mengalami kecelakaan (crash) fatal pada lap kedelapan.

Balapan sepanjang 20 putaran ini sejatinya dimulai Veda dengan cukup menjanjikan dari posisi ketujuh (P7). Meski sempat melorot ke urutan sembilan pada akhir lap pertama, rider berusia 17 tahun itu tidak membutuhkan waktu lama untuk bangkit dan menunjukkan gaya berkendara yang agresif.

1. Sempat Melesat ke Barisan Depan

Memasuki putaran kedua, Veda langsung merangsek naik ke posisi keenam setelah melewati Brian Uriarte. Kegilaan performa Veda berlanjut di lap ketiga, di mana ia secara fantastis berhasil menembus posisi tiga besar dan terus memberikan tekanan psikologis kepada Maximo Quiles dan David Almansa.

Aksi saling salip yang menegangkan pun tak terhindarkan. Pada lap keempat, Veda sukses menaklukkan Quiles untuk mengamankan posisi kedua (P2) dan langsung terlibat duel sengit memperebutkan status pimpinan balapan dengan David Almansa.

Veda Ega Pratama (Foto: Honda Team Asia)

Veda bahkan sempat mengambil alih posisi terdepan, meski Almansa langsung membalasnya sesaat kemudian.

Memasuki putaran kelima, Veda dan Almansa sempat membuat jarak dari rombongan di belakangnya. Namun, ketatnya persaingan kelas Moto3 membuat posisi Veda tidak pernah benar-benar aman. Ia perlahan melorot kembali ke urutan keempat pada lap berikutnya.