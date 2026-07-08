Blak-blakan Jelang MotoGP Jerman 2026, Francesco Bagnaia: Sachsenring Bukan Sirkuit Favorit Saya

Francesco Bagnaia bicara blak-blakan jelang MotoGP Jerman 2026 akhir pekan ini (Foto: Instagram/@ducaticorse)

FRANCESCO Bagnaia bicara blak-blakan jelang MotoGP Jerman 2026 akhir pekan ini. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengakui Sirkuit Sachsenring bukanlah lintasan favoritnya.

Seri ke-11 MotoGP 2026 itu akan digelar 10-12 Juli. Sachsering yang terletak di Hohenstein-Ernstthal, Jerman, bak taman bermain buat Marc Marquez yang sudah sembilan kali menang.

1. Marc Marquez Favorit

Bagnaia mengatakan Marquez memang diunggulkan dalam balapan nanti. Namun, ia tetap akan berusaha memberikan kontribusi terbaik agar meraih hasil maksimal.

"Sachsenring secara historis bukanlah salah satu sirkuit favorit saya, tetapi kami menghadapi akhir pekan ini dengan tekad maksimal," kata Bagnaia, dilansir dari Motosan, Rabu (8/7/2026).