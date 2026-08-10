Penyebab Veda Ega Finis di Posisi 9 saat Moto3 Inggris 2026

SILVERSTONE – Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finis di urutan ke-9 di Moto3 Inggris 2026. Rider Honda Team Asia itu mengaku belum puas. Ia pun mengaku memetik pelajaran berharga dari balapan tersebut.

1. Ada Sejumlah Insiden

Veda Ega Pratama memulai balapan dari posisi 15 di Sirkuit Silverstone, Inggris pada Minggu (9/8/2026). Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu mengawali balapan dengan baik dan sempat masuk zona 10 besar.

Bahkan, Veda sempat masuk dalam persaingan para pembalap untuk mengamankan posisi terdepan. Namun sayangnya, sejumlah insiden membuat posisi Veda turun. Hal ini menyebabkannya berjuang untuk memastikan tempat di 10 besar.

“Balapan hari ini berjalan bagus. Sejujurnya, saya memiliki kepercayaan diri yang sangat baik, terutama dengan bagian depan motor dan penggunaan ban kompon medium selama balapan,” kata Veda dikutip dari rilis resmi Honda Team Asia, Senin (10/8/2026).

"Saya mencoba fokus pada diri sendiri dan tetap berada bersama grup karena rencananya adalah bertahan di grup terdepan. Sayangnya, seperti yang biasa terjadi di Moto3, ada beberapa insiden selama balapan dan itu membuat saya kehilangan kontak dengan grup terdepan,” sambungnya.

Veda Ega Pratama (Instagram)

Veda yang tampil percaya diri akhirnya mampu menyudahi balapan di posisi kesembilan. Meski posisi ini menghasilkan poin untuknya, Veda mengaku belum puas. Menurutnya, ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan untuk balapan berikutnya.

“Saya tahu masih ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan dalam cara saya membalap,” tutur Veda.

"Namun, saya belajar dari kesalahan tersebut dan terus berjuang di grup kedua. Saya mencoba mengatur balapan pada lap terakhir, tetapi kembali melakukan kesalahan dan kehilangan sedikit posisi. Saya senang karena poin ini penting, tetapi yang lebih penting, saya mendapatkan banyak pelajaran dari balapan ini,” tambah pembalap berusia 17 tahun itu.