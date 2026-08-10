Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Veda Ega Finis di Posisi 9 saat Moto3 Inggris 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |17:17 WIB
Penyebab Veda Ega Finis di Posisi 9 saat Moto3 Inggris 2026
Penyebab Veda Ega Finis di Posisi 9 saat Moto3 Inggris 2026(Instagram/@veda_54)
A
A
A

SILVERSTONE – Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finis di urutan ke-9 di Moto3 Inggris 2026. Rider Honda Team Asia itu mengaku belum puas. Ia pun mengaku memetik pelajaran berharga dari balapan tersebut.

1. Ada Sejumlah Insiden

Veda Ega Pratama memulai balapan dari posisi 15 di Sirkuit Silverstone, Inggris pada Minggu (9/8/2026). Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu mengawali balapan dengan baik dan sempat masuk zona 10 besar.

Bahkan, Veda sempat masuk dalam persaingan para pembalap untuk mengamankan posisi terdepan. Namun sayangnya, sejumlah insiden membuat posisi Veda turun. Hal ini menyebabkannya berjuang untuk memastikan tempat di 10 besar.

“Balapan hari ini berjalan bagus. Sejujurnya, saya memiliki kepercayaan diri yang sangat baik, terutama dengan bagian depan motor dan penggunaan ban kompon medium selama balapan,” kata Veda dikutip dari rilis resmi Honda Team Asia, Senin (10/8/2026).

"Saya mencoba fokus pada diri sendiri dan tetap berada bersama grup karena rencananya adalah bertahan di grup terdepan. Sayangnya, seperti yang biasa terjadi di Moto3, ada beberapa insiden selama balapan dan itu membuat saya kehilangan kontak dengan grup terdepan,” sambungnya.

Veda Ega Pratama (Instagram)
Veda Ega Pratama (Instagram)

Veda yang tampil percaya diri akhirnya mampu menyudahi balapan di posisi kesembilan. Meski posisi ini menghasilkan poin untuknya, Veda mengaku belum puas. Menurutnya, ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan untuk balapan berikutnya.

“Saya tahu masih ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan dalam cara saya membalap,” tutur Veda.

"Namun, saya belajar dari kesalahan tersebut dan terus berjuang di grup kedua. Saya mencoba mengatur balapan pada lap terakhir, tetapi kembali melakukan kesalahan dan kehilangan sedikit posisi. Saya senang karena poin ini penting, tetapi yang lebih penting, saya mendapatkan banyak pelajaran dari balapan ini,” tambah pembalap berusia 17 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/38/3235196/veda_ega_pratama-sFVi_large.jpg
Alasan Veda Ega Gagal Bersinar di Moto3 Inggris 2026: Lakukan Sejumlah Kesalahan Krusial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/38/3235130/veda_ega_pratama-g18F_large.jpg
Hasil Race Moto3 Inggris 2026: Tampil Gigih di Silverstone, Veda Ega Amankan Posisi Sembilan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/08/38/3234900/veda_ega_pratama_berhasil_menembus_tiga_besar_di_practice_moto3_inggris_2026-2tUO_large.jpg
Veda Ega Pratama Tembus 3 Besar Practice Moto3 Inggris 2026, Raih Pole Position di Kualifikasi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/38/3234071/jadwal_moto3_inggris_2026_hondateamasia-hJSP_large.jpg
Jadwal Moto3 Inggris 2026: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Finis Podium?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/38/3234081/veda_ega_pratama_dan_hakim_danish_bersaing_sejak_2021_instagram-OKjr_large.jpg
Veda Ega Pratama vs Hakim Danish, Siapa Lebih Jago Sepanjang Karier Balap Keduanya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/38/3234043/hakim_danish-NIpk_large.jpg
Siap Saingi Veda Ega Pratama! Hakim Danish Bakal Menggila di Moto3 Inggris 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement