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Hasil Kualifikasi Moto3 Belanda 2026: Veda Ega Pratama Menggila dari Q1, Bakal Start Posisi 7

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |18:31 WIB
Hasil Kualifikasi Moto3 Belanda 2026: Veda Ega Pratama Menggila dari Q1, Bakal Start Posisi 7
Veda Ega Pratama akan start Moto3 Belanda 2026 dari posisi tujuh (Foto: Instagram/@veda_54)
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ASSEN – Hasil Kualifikasi Moto3 Belanda 2026 sudah diketahui. Veda Ega Pratama mampu tampil menggila di Sirkuit TT Assen, Assen, Sabtu (27/6/2026) malam WIB.

Pembalap Honda Team Asia itu meraih posisi start ketujuh untuk balapan utama. Padahal, Veda Ega harus memulai kualifikasi dari babak pertama (Q1).

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Republik Ceko 2026 (Foto: Honda Team Asia)

Jalannya Kualifikasi

Imbas hasil buruk saat Practice, Veda Ega harus memulai kualifikasi Q1. Ia harus bersaing dengan 11 nama lain untuk empat tempat teratas.

Di kesempatan pertamanya, Veda Ega mencetak waktu 1 menit 41,090 detik. Sayangnya, ia sempat digusur Scott Ogden yang mencatatkan 1 menit 41,087 detik.

Beruntung, Veda Ega bisa melaju ke babak kedua (Q2). Ia finis ketiga di belakang Casey O’Gorman dan Ogden tetapi di depan Matteo Bertelle.

Di Q2, Veda Ega sempat menempati posisi tiga di klasemen catatan waktu di kesempatan pertama. Ia mencetak waktu terbaik 1 menit 40,690 detik.

 

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