Hasil Warm-up MotoGP Inggris 2026: Alex Marquez Tercepat, Asapi Raul Fernandez dan Marc Marquez

SILVERSTONE – Pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, sukses mencatatkan waktu tercepat pada sesi warm-up MotoGP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, Minggu (9/8/2026) sore WIB. Hasil ini mengembalikan Ducati ke posisi teratas usai dominasi Aprilia di sesi sprint race.

Alex Marquez, yang pada sesi sprint hari Sabtu tampil sebagai penunggang Desmosedici terbaik di urutan keempat, membukukan catatan waktu terbaik 1 menit 57,680 detik. Ia mengungguli Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) di posisi kedua dan sang kakak, Marc Marquez (Ducati Lenovo), di tempat ketiga.

Hampir seluruh pembalap memilih beralih menggunakan ban belakang tipe medium pada sesi pemanasan ini. Langkah tersebut diambil guna mengantisipasi penurunan performa ban belakang tipe soft secara drastis seperti yang dialami para pembalap Ducati pada sesi sprint.

Satu-satunya pembalap yang tetap menguji ban belakang soft adalah Marco Bezzecchi (Aprilia Racing). Pihak tim mengonfirmasi bahwa Bezzecchi, yang baru kembali dari cedera tulang selangka dan lutut di Sachsenring, sengaja memakai ban soft hanya untuk menghemat stamina.

Alex Marquez. (Foto: Instagram/alexmarquez73)

1. Mulai Panas

Aksi Bezzecchi membawanya mengamankan posisi keempat dalam sesi warm-up ini, persis di atas duo Pertamina VR46 Ducati, Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli. Sementara itu, Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), Fabio Quartararo (Monster Yamaha), Jorge Martin (Aprilia Racing), dan Pedro Acosta (Red Bull KTM) melengkapi daftar 10 besar.

Rekan setim Marc Marquez di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, harus puas mengakhiri sesi pemanasan di urutan ke-11. Jalannya sesi ini menjadi gambaran penting menjelang balapan utama sepanjang 20 lap yang dijadwalkan berlangsung pada nanti malam, pukul 19.00 WIB.

Persaingan di papan atas klasemen musim ini kian memanas menuju seri ke-12 di Silverstone. Pimpinan klasemen sementara dari Aprilia Racing, Jorge Martin, mendapat tekanan besar setelah hanya mampu memetik satu podium dari delapan balapan terakhir.