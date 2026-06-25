Jelang Moto3 Belanda 2026, Bos Honda Team Asia Minta Veda Ega Pratama Menggila

ASSEN – Manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, menyatakan kedua pembalap mudanya, Veda Ega Pratama dan Zen Mitami, kini langsung mengalihkan fokus penuh menuju seri Moto3 Belanda 2026. Langkah cepat ini diambil agar mereka mampu mengejar hasil yang jauh lebih maksimal dibandingkan seri balapan sebelumnya di GP Republik Ceko.

1. Hasil Evaluasi

Dalam Moto3 Republik Ceko 2026, Veda harus memulai balapan dari posisi ke-20 namun berhasil melakukan aksi impresif hingga menyudahi perlombaan di posisi kelima. Sementara itu, rekan setimnya, Zen Mitami, harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-19.

Hiroshi Aoyama mengatakan Veda dan Zen mendapatkan pengalaman berharga dalam Moto3 Republik Ceko 2026. Dia menilai kedua pembalapnya dalam perkembangan yang cukup positif.

"Mereka mendapatkan pengalaman penting lainnya di sirkuit baru, yang sangat penting dalam proses pengembangan mereka," kata Hiroshi Aoyama dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/6/2026).

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

"Terima kasih kepada para sponsor, pendukung, dan seluruh staf atas kerja keras mereka," tambahnya.