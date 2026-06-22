Naik 15 Posisi hingga Finis Ke-5 di Moto3 Republik Ceko 2026, Veda Ega Pratama: Luar Biasa!

PEMBALAP Indonesia yang membela Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, bahagia finis kelima di Moto3 Republik Ceko 2026 yang berlangsung di Sirkuit Brno, Republik Ceko, Minggu 21 Juni 2026 sore WIB. Veda Ega Pratama butuh perjuangan luar biasa untuk menempati posisi kelima.

Pasalnya, ia memulai balapan dari posisi ke-20 karena mendapatkan hukuman. Juara Asia Talent Cup 2023 itu Veda mengatakan tidak mudah memulai balapan dari barisan belakang.

Veda Ega Pratama tampil prima di Moto3 Republik Ceko 2026. (Foto: Dok. Honda Team Asia)

"Dari P20 ke P5, saya senang dengan hasil balapan ini, tetapi saya juga merasa ada sesuatu yang kurang karena sejak Mugello saya sudah bertarung di grup depan, dan hari ini kami sangat dekat dengan podium," kata Veda Ega Pratama dalam keterangan yang diterima Okezone, Senin (22/6/2026).

1. Nikmati Balapan di Republik Ceko

Pembalap 17 tahun itu mengaku menikmati balapan Moto3 Republik Ceko 2026. Ia pun mendapatkan banyak pengalaman berharga selama balapan tersebut.

"Bagaimana pun, ini adalah balapan yang sangat bagus karena kami mengalami banyak kesulitan sepanjang akhir pekan ini. Hari Jumat dan Sabtu tidak mudah, tetapi saya belajar banyak hal dan mendapatkan pelajaran yang sangat penting,” tegas runner-up Red Bull Rookies Cup 2025.

"Memulai dari P20, satu-satunya fokus saya adalah mendorong semaksimal mungkin dan mencapai grup depan secepat mungkin," tambah rider kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta.