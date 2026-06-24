Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Evaluasi dari Moto3 Republik Ceko 2026, Veda Ega Pratama Akui Pentingnya Jaga Konsistensi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |10:30 WIB
Evaluasi dari Moto3 Republik Ceko 2026, Veda Ega Pratama Akui Pentingnya Jaga Konsistensi
Veda Ega Pratama mengakui menjaga konsistensi penampilan sangat penting di Moto3 (Foto: Honda Team Asia)
A
A
A

VEDA Ega Pratama mengakui menjaga konsistensi penampilan sangat penting di Moto3. Hal itu dilihatnya dari balapan terakhir di Moto3 Republik Ceko 2026.

Rider Honda Team Asia itu menyudahi Moto3 Republik Ceko 2026 pekan lalu dengan berada di posisi kelima. Balapan itu berlangsung di Sirkuit Automotodrom Brno, Brno, Minggu 21 Juni 2026 malam WIB.

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Republik Ceko 2026 (Foto: Honda Team Asia)
Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Republik Ceko 2026 (Foto: Honda Team Asia)

1. Posisi 4

Veda Ega sebenarnya bisa lebih baik dengan catatan tersebut. Apalagi, ia sempat menempati posisi keempat, tetapi tergeser ke peringkat keenam dan akhirnya kelima.

"Untuk lap terakhir, saya masih perlu banyak meningkatkan diri. Banyak pembalap memiliki pengalaman lebih banyak daripada saya demi lebih memahami cara mengelola momen-momen penentuan di akhir balapan," kata Veda Ega, dikutip Rabu (24/6/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/38/3225918/veda_ega_pratama-3W2Q_large.jpg
Melesat ke Posisi 5 dari P20, Bos Honda Team Asia Sebut Aksi Veda di Moto3 Ceko 2026 Menggila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/38/3225848/veda_ega_pratama_finis_kelima_di_moto3_republik_ceko_2026_hondateamasia-aEco_large.jpg
Naik 15 Posisi hingga Finis Ke-5 di Moto3 Republik Ceko 2026, Veda Ega Pratama: Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/38/3225753/veda_ega_pratama_tampil_menggila_di_moto3_republik_ceko_2026_dengan_finis_kelima-e516_large.jpg
Hasil Moto3 Republik Ceko 2026: Veda Ega Pratama Menggila, Finis Kelima Usai Start Posisi 20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/38/3225683/veda_ega_pratama_kembali_dijatuhi_penalti_pada_moto3_republik_ceko_2026-74wT_large.jpg
Veda Ega Pratama Kena Penalti Lagi, Bakal Start Moto3 Republik Ceko 2026 dari Posisi 20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/38/3225626/veda_ega_pratama-Glso_large.jpg
Hasil Kualifikasi Moto3 Republik Ceko 2026: Veda Ega Pratama Masuk 10 Besar, Hakim Danish Posisi Ke-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/38/3225350/veda_ega_pratama_berpeluang_naik_podium_di_moto3_republik_ceko_2026_veda54-oQes_large.jpg
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Naik Podium di Moto3 Republik Ceko 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement