Evaluasi dari Moto3 Republik Ceko 2026, Veda Ega Pratama Akui Pentingnya Jaga Konsistensi

VEDA Ega Pratama mengakui menjaga konsistensi penampilan sangat penting di Moto3. Hal itu dilihatnya dari balapan terakhir di Moto3 Republik Ceko 2026.

Rider Honda Team Asia itu menyudahi Moto3 Republik Ceko 2026 pekan lalu dengan berada di posisi kelima. Balapan itu berlangsung di Sirkuit Automotodrom Brno, Brno, Minggu 21 Juni 2026 malam WIB.

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Republik Ceko 2026 (Foto: Honda Team Asia)

1. Posisi 4

Veda Ega sebenarnya bisa lebih baik dengan catatan tersebut. Apalagi, ia sempat menempati posisi keempat, tetapi tergeser ke peringkat keenam dan akhirnya kelima.

"Untuk lap terakhir, saya masih perlu banyak meningkatkan diri. Banyak pembalap memiliki pengalaman lebih banyak daripada saya demi lebih memahami cara mengelola momen-momen penentuan di akhir balapan," kata Veda Ega, dikutip Rabu (24/6/2026).