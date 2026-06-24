Atlet Menembak Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual, Menpora Erick Thohir Serukan Penegakan Hukum

Menpora RI Erick Thohir menyerukan penegakan hukum serta berdiri di pihak korban (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

MENPORA RI, Erick Thohir, langsung bereaksi mendengar dugaan pelecehan seksual terhadap atlet menembak asal Jawa Timur yang masih berusia 15 tahun. Ia mendukung penuh penegakan hukum dan perlindungan korban.

Erick mengatakan, tindakan tersebut merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi. Penekanannya, terlebih korbannya adalah anak di bawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dalam lingkungan olahraga.

“Kasus pelecehan seksual yang menimpa salah satu atlet muda kita benar-benar merusak nilai-nilai kemanusiaan, mencederai dunia olahraga yang seharusnya menjadi ruang pengembangan potensi yang aman dan nyaman bagi para atlet,” kata Erick, Rabu (24/6/2026).

“Kita semua bukan hanya sebagai insan olahraga, tapi sebagai umat manusia mengecam keras segala bentuk pelecehan seksual, terlebih dalam kasus ini korbannya adalah anak di bawah umur," imbuhnya.

"Dunia olahraga harus menjadi tempat yang menjaga martabat para atlet dalam mendapatkan pelatihan dan meraih prestasi, bukan menjadi ruang yang membuka peluang terjadinya kekerasan atau pelecehan dalam bentuk apapun,” tegas pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.

1. Dukung Proses Hukum

Erick mendukung proses hukum yang sedang berjalan dan mengapresiasi langkah cepat dan profesional aparat kepolisian dalam menangani kasus ini hingga menetapkan pelaku sebagai tersangka. Proses itu harus berjalan secara tegas untuk memberikan rasa keadilan kepada korban.

“Saya mendukung sepenuhnya langkah kepolisian dalam menegakkan hukum dan mengusut tuntas kasus ini,” kata Erick.

“Penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk memberikan keadilan kepada korban sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku maupun pihak lain yang berpotensi melakukan tindakan serupa,” sambungnya.