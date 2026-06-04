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Menpora Erick Thohir Sambut Baik Predator PBC Indonesian International Open 2026, Sebut Kolaborasi Jadi Kunci

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |19:14 WIB
Menpora Erick Thohir Sambut Baik Predator PBC Indonesian International Open 2026, Sebut Kolaborasi Jadi Kunci
Erick Thohir Sambut baik predator PBC Indonesian International Open 2026 (Foto: Niko Prayoga)
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JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, menyambut positif penyelenggaraan Predator PBC Indonesian International Open 2026. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan olahraga nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri konferensi pers Predator PBC Indonesian International Open 2026 di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Erick Thohir Sambut baik predator PBC Indonesian International Open 2026 (Foto: Aziz indra/IMG)
Erick Thohir Sambut baik predator PBC Indonesian International Open 2026 (Foto: Aziz indra/IMG)

1. Erick Thohir Apresiasi Peran Swasta dalam Olahraga 

Erick menilai olahraga yang berkembang di sektor swasta, termasuk biliar, memiliki kontribusi besar dalam pembangunan olahraga Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk memajukan dunia olahraga Tanah Air.

"Saya tentu sebagai pemerintah dan sebagai Kemenpora mengucapkan terima kasih kalau private sector bisa turut membangun olahraga di Indonesia. Karena berkali-kali saya selalu bilang termasuk di Kemenpora, di semua stakeholder olahraga, bahkan di private sector, bahwa pembangunan olahraga itu tidak mungkin berdasarkan hanya government spending," ujar Erick.

Menurutnya, pembangunan olahraga memiliki pola yang mirip dengan pertumbuhan ekonomi. Dibutuhkan keseimbangan antara dukungan pemerintah, investasi swasta, serta partisipasi masyarakat agar ekosistem olahraga dapat berkembang secara berkelanjutan.

"Pertumbuhan prestasi olahraga, pertumbuhan industri olahraga itu sama dengan pertumbuhan ekonomi. Harus ada pengeluaran dari pemerintah, harus ada investasi dari swasta, dan juga harus ada keseimbangan dari daya beli masyarakat," jelasnya.

2. Ajang Penting untuk Mengukur Kualitas Atlet 

Selain menjadi turnamen bergengsi, Erick menilai Predator PBC Indonesian International Open 2026 juga merupakan kesempatan berharga bagi para atlet untuk mengukur kemampuan mereka saat bersaing dengan pemain-pemain berkualitas.

Ia berharap para atlet dapat memanfaatkan ajang tersebut tidak hanya untuk meraih prestasi, tetapi juga sebagai bagian dari proses pengembangan karier.

"Kepada para atlet ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Dan tentu saya berharap tidak hanya mengukur tapi ini kesempatan bagus yang seperti saya bilang sebelumnya bahwa jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik," tuturnya.

 

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