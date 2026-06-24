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Lupakan Podium di Republik Ceko, Francesco Bagnaia Fokus Tatap MotoGP Belanda 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |14:27 WIB
Lupakan Podium di Republik Ceko, Francesco Bagnaia Fokus Tatap MotoGP Belanda 2026
Francesco Bagnaia fokus menatap MotoGP Belanda 2026 (Foto: X/@PeccoBagnaia)
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FRANCESCO Bagnaia tidak mau larut dalam euforia setelah meraih podium dengan finis ketiga pada MotoGP Republik Ceko 2026. Fokusnya kini dialihkan ke balapan berikutnya yakni MotoGP Belanda 2026.

Bagania menempati posisi ketiga di Sirkuit Automotodrom Brno, Brno, Minggu 21 Juni 2026 malam WIB. Catatan tersebut pun cukup menjadi modal awal untuknya menyambut seri Belanda akhir pekan ini.

Francesco Bagnaia melaju di depan Marc Marquez pada MotoGP Republik Ceko 2026 (Foto: Ducati Corse)

MotoGP Belanda 2026 akan digelar di Sirkuit TT Assen, Assen, 26-28 Juni. Bagnaia punya rekor bagus dengan tiga kemenangan yang diraih secara beruntun pada 2022 hingga 2024.

1. Menantang

Juara dunia MotoGP dua kali itu mengklaim, Sirkuit TT Assen cukup menantang. Pembalap tim Ducati Lenovo itu akan berusaha mengerahkan yang terbaik demi mencapai hasil positif.

"Saua merasa lebih baik daripada tahun lalu. Assen adalah trek yang sangat menantang, di mana Anda harus dalam kondisi fisik dan teknis yang baik," kata Bagnaia dilansir dari Motosan, Rabu (24/6/2026).

 

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