Anak Didik Valentino Rossi Frustrasi Tak Kunjung Bangkit di MotoGP 2026: Mungkin Saya Lupa Cara Balapan!

PEMBALAP Tim Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli makin frustrasi menyusul hasil buruk yang diraihnya di MotoGP Republik Ceko 2026. Anak didik Valentino Rossi itu bahkan sampai mempertanyakan kemampuannya sendiri dan merasa heran mengapa dirinya begitu kesulitan bersaing di barisan depan sepanjang akhir pekan di Sirkuit Brno, Ceko kemarin.

Mengendarai motor Ducati spesifikasi GP25, anak didik Valentino Rossi ini memang benar-benar tak berkutik. Memulai balapan dari posisi kesembilan, Morbidelli justru melorot hingga finis ke-12 saat Sprint Race dan terdampar di peringkat ke-13 pada balapan utama.

1. Masalah Motor yang Tak Kunjung Usai

Usai balapan, pembalap asal Italia tersebut tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Ia merasa sudah mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya di atas lintasan, namun hasil yang didapat tetap saja mengecewakan.

"Saya melakukan start yang lebih baik dibanding kemarin. Saya membuat sangat sedikit kesalahan. Saya mencoba tampil maksimal di setiap lap, dan hasil (P13) lainnya yang keluar," keluh Morbidelli, mengutip dari Crash, Rabu (24/6/2026).

Valentino Rossi bersama Franco Morbidelli

"Saya sama sekali tidak punya performa, tidak ada grip sama sekali. Saya sangat kesulitan dengan daya cengkeram (grip) sejak awal tahun, tidak ada yang berubah. Saya tidak tahu. Mungkin saya lupa cara mengendarai MotoGP,” tambahnya.

Anehnya, performa buruk ini tidak terjadi di semua sirkuit. Morbidelli mencontohkan bagaimana ia bisa menembus baris terdepan saat kualifikasi di Barcelona, serta tampil impresif sejak hari Jumat hingga Sabtu di Mugello. Namun, segalanya mendadak buyar ketika balapan sesungguhnya dimulai.