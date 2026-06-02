HOME SPORTS NETTING

Momen Kocak Pebulutangkis Loh Kean Yew Salah Naik Podium di Singapura Open 2026

Dian AF , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |20:10 WIB
Momen Kocak Pebulutangkis Loh Kean Yew Salah Naik Podium di Singapura Open 2026
Momen Loh Kean Yews Salah Podium di Singapura Open 2026 (Foto: X/@JeremiahOngX)
SINGAPURA - Di tengah kekecewaan gagal menjuarai turnamen kandang sendiri, pebulutangkis tunggal putra Singapura, Loh Kean Yew, justru menjadi bahan pembicaraan hangat di media sosial karena sebuah momen tak terduga.

Ya, ia salah naik podium saat upacara penyerahan hadiah Singapura Open 2026, Minggu (1/6/2026). Momen kocak tersebut langsung viral dan disambut tawa hangat para penggemar bulu tangkis dunia.

Pebulutangkis SIgapura Loh Kean Yew (Foto: X/@JeremiahOngX)

1. Salah Naik Podium

Setelah laga final selesai digelar di Singapore Indoor Stadium, Loh Kean Yew terlihat melangkah naik ke posisi podium yang salah saat sesi foto dan penyerahan trofi berlangsung. 

Bukannya berdiri di posisi runner-up, ia sempat berdiri di tempat yang bukan semestinya sebelum kemudian menyadari kekeliruannya dan pindah ke posisi yang benar. Ekspresi kocaknya yang spontan langsung mengundang gelak tawa penonton yang hadir, sekaligus menjadi konten viral yang beredar luas di berbagai platform media sosial.

2. Kalah di Kandang Sendiri

Sebelum insiden podium tersebut, Loh Kean Yew sebenarnya telah mencatatkan sejarah besar dengan menjadi finalis pertamanya di Singapura Open, sekaligus hanya selangkah dari mengakhiri paceklik gelar tuan rumah selama 16 tahun di turnamen bergengsi ini. 

Namun impian itu harus pupus di tangan pebulutangkis muda Prancis, Alex Lanier. Lanier meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 17-21, 21-15, 21-14 atas mantan juara dunia tersebut. Lanier memenangkan gelar Super 750 keduanya dalam karier dan menjadi pemain putra Prancis pertama yang meraih gelar Singapura Open. 

 

