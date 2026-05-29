Jadwal Roland Garros 2026 di VISION+, Saksikan Keseruan Grand Slam Prancis

Dian AF , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |15:04 WIB
JAKARTA – Turnamen tenis bergengsi Roland Garros 2026 kembali hadir menyajikan persaingan para petenis terbaik dunia di lapangan tanah liat Paris, Prancis. Ajang Grand Slam yang selalu dinanti pecinta tenis ini akan menghadirkan pertandingan sengit mulai babak awal hingga final tunggal putra dan putri. Seluruh pertandingan Roland Garros 2026 dapat disaksikan secara live streaming di VISION+. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini.

Iga Swiatek kembali menjadi salah satu unggulan di sektor tunggal putri berkat dominasinya di lapangan tanah liat dalam beberapa musim terakhir. Sementara nama-nama lainnya seperti Novak Djokovic, Karen Khachanov hingga Iva Jovic juga menjadi sorotan.

Memasuki Day 6 hingga Day 12, pertandingan dipastikan semakin menarik karena persaingan menuju babak perempat final hingga semifinal mulai memanas. Selain pertandingan tunggal, penggemar tenis juga akan disuguhkan laga nomor ganda.  

Puncak turnamen Roland Garros 2026 akan berlangsung pada akhir pekan dengan partai final tunggal putri dan tunggal putra yang diprediksi menghadirkan duel kelas dunia. Pecinta tenis dapat menikmati seluruh pertandingan dengan kualitas tayangan terbaik melalui channel beIN Sports di VISION+. Berikut jadwal siaran langsung Roland Garros 2026:

Jumat, 29 Mei 2026 

beIN Sports 1 | 15.55 WIB | Roland Garros 2026: Day 6 (Court 3) 

beIN Sports 2 | 01.15 WIB | Roland Garros 2026: Night 5 

beIN Sports 2 | 15.55 WIB | Roland Garros 2026: Day 6 

beIN Sports 3 | 15.55 WIB | Roland Garros 2026: Day 6 (Court 2) 

Sabtu, 30 Mei 2026

beIN Sports 1 | 15.55 WIB | Roland Garros 2026: Day 7 (Court 3)

beIN Sports 2 | 01.15 WIB | Roland Garros 2026: Night 6 

beIN Sports 2 | 15.55 WIB | Roland Garros 2026: Day 7 

beIN Sports 3 | 15.55 WIB | Roland Garros 2026: Day 7 (Court 2) 

Minggu, 31 Mei 2026

beIN Sports 1 | 15.55 WIB | Roland Garros 2026: Day 8 (Court 3) 

beIN Sports 2 | 01.15 WIB | Roland Garros 2026: Night 7 

beIN Sports 2 | 15.55 WIB | Roland Garros 2026: Day 8 

beIN Sports 3 | 15.55 WIB | Roland Garros 2026: Day 8 (Court 2) 

 

