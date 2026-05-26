Kisah Cinta Tak Biasa Miguel Oliveira, Eks Pembalap MotoGP yang Nikahi Adik Sambungnya Sendiri!

KISAH cinta tak biasa Miguel Oliveira menarik untuk diulas. Sebab, eks pembalap MotoGP ini menikahi adik sambungnya sendiri!

Kehidupan percintaan Oliveira cukup mencuri perhatian. Sebab, pria asal Portugal itu menikahi adiknya sendiri yang bernama Andreia Pimenta pada 2021.

1. Beda Ibu

Tentu saja, sang pujaan hati bukan adik kandung, melainkan adik sambung alias adik tiri. Pimenta merupakan anak dari istri kedua ayah Miguel Oliveira yang bernama Paulo Oliveira.

Awalnya, Miguel dan Andreia merahasiakan hubungan yang sudah terjalin selama 11 tahun. Keduanya lantas sepakat untuk membawa relasi ini ke jenjang yang lebih serius yakni pernikahan.

Menariknya, orangtua mereka memberi lampu hijau atas rencana tersebut. Alhasil, Oliveira dan Pimenta resmi menggelar pernikahan pada Juli 2021.

Cerita kedua sejoli itu cukup unik. Sebab, Oliveira mengakui pada awalnya hubungan itu murni sebagai kakak adik alias sepasang saudara karena pertalian darah dari sang ayah dan keduanya tumbuh bersama.