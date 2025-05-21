Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Aaron Chia/Soh Wooi Yik Juara Thailand Open 2025, Herry IP Belum Puas

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |02:04 WIB
Aaron Chia/Soh Wooi Yik Juara Thailand Open 2025, Herry IP Belum Puas
Herry IP belum puas meski Aaron Chia/Soh Wooi Yik juara Thailand Open 2025 (Foto: Instagram/@aaronchiatengfong)
BANGKOK Herry Iman Pierngadi (Herry IP) belum puas usai mengantar Aaron Chia/Soh Wooi Yik juara Thailand Open 2025 Super 500. Ia berharap ini jadi awal dari rentetan gelar bagi pasangan tersebut.

Chia/Soh berhasil menjuarai Thailand Open 2025. Mereka mengalahkan wakil Denmark, William Kryger Boe/Christian Faust Kjaer di partai final dalam tiga gim (20-22, 21-17, 21-12) di Nimibutr Arena, Bangkok, Minggu 18 Mei 2025.

1. Hanya Alat

aaron chia/soh wooi yik foto pbsi

Kemenangan ini menjadi gelar kedua bagi Chia/Soh di bawah polesan Herry. Sebelumnya, keduanya berhasil menjuarai sektor ganda putra Badminton Asia Championships 2025.

Herry mengaku senang bisa membawa Chia/Soh kembali mendapatkan gelar. Namun, sang pelatih mengatakan hanya alat mencapai tujuan untuk pemainnya.  

"Aaron-Wooi Yik adalah pemain yang matang. Mereka selalu memiliki motivasi tinggi untuk menjadi juara," kata Herry dikutip dari New Straits Times (NST), Rabu (21/5/2025).

"Saya hanyalah alat untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka. Saya selalu konsisten dalam memberikan saran dan menekankan pentingnya menjalankan strategi yang telah direncanakan untuk setiap pertandingan," sambung pria berpaspor Indonesia itu.

 

