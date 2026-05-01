HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Pevoli Supercantik Shella Bernadetha, Ratu Tiktok Middle Blocker yang Tak Dipanggil Timnas Voli Putri Indonesia 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |17:11 WIB
Kisah Pevoli Supercantik Shella Bernadetha, Ratu Tiktok Middle Blocker yang Tak Dipanggil Timnas Voli Putri Indonesia 2026
Simak kisah pevoli supercantik Shella Bernadetha yang tidak dipanggil ke Timnas Voli Putri Indonesia (Foto: Instagram/@shellabernadethaa)
KISAH pevoli supercantik Shella Bernadetha menarik untuk diulas. Sebab, ratu Tiktok yang juga berposisi sebagai middle blocker itu tidak dipanggil ke Timnas Voli Putri Indonesia!

Tim Merah Putih akan mengikuti tiga kompetisi sekaligus dalam waktu ke depan. Mereka dijadwalkan tampil di AVC Women’s Nations Cup 2026, 6th Women’s SEA V League 2026, dan AVC Women’s Continental Cup 2026.

Timnas Voli Putri Indonesia raih medali perunggu di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia)

AVC Women’s Nations Cup dijadwalkan berlangsung di Filipina pada 6-9 Juni 2026. Sementara, Women’s SEA V League 2026 akan dihelat di Vietnam pada 31 Juli – 9 Agustus. Terakhir, AVC Women’s Continental Cup 2026 dimainkan di Tianjin (China) pada 21-30 Agustus.

1. Pelatnas Timnas Voli Putri Indonesia

Sebagai persiapan, PBVSI memanggil 17 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (Pelatnas) di Padepokan Bolavoli Jenderal Kunarto, Sentul, mulai Senin 4 Mei 2026. Namun, satu sosok memilih mengundurkan diri yakni Megawati Hangestri Pertiwi.

Selain absensi Megatron, dalam daftar panggil juga tidak ada nama Shella Bernadetha! Padahal, pemain yang berposisi sebagai middle blocker ini tampil cukup bagus di Proliga 2026.

Shella sukses membawa timnya Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia menembus Grand Final Proliga 2026. Sayangnya, tim asal Jawa Timur itu harus mengakui keunggulan Jakarta Pertamina Enduro dan menjadi runner up.

 

