Demi Keamanan Jakarta, Pramono Anung Legawa Persija vs Persib Bandung Geser ke Samarinda

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan dukungannya terhadap keputusan pemindahan lokasi pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung meski dirinya menyimpan rasa kecewa. Pramono menilai terdapat pertimbangan keamanan yang sangat krusial di balik alasan pembatalan laga bertajuk El Clasico Indonesia itu di wilayah Jakarta.

"Tetapi apapun yang menjadi keputusan bersama tidak dipertandingkan di Jakarta, saya sebagai Gubernur karena ada reasoning atau alasan yang menurut saya sangat-sangat masuk akal," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Pramono menegaskan stabilitas keamanan Jakarta adalah hal yang tidak bisa ditawar. Baginya, kenyamanan warga secara luas jauh lebih penting daripada memaksakan pertandingan besar tersebut digelar di stadion-stadion megah seperti SUGBK atau JIS.

"Bagaimanapun saya lebih baik menjaga Jakarta tetap adem, ayem, tentrem. Itu yang lebih utama," kata Pramono.

1. Kekecewaan sang Gubernur

Rasa pahit karena tim kebanggaan warga Jakarta gagal merumput di kandang sendiri diakui Pramono telah muncul sejak ia bertemu dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, secara tertutup di Balai Kota pada Selasa 5 Mei 2026 kemarin.

"Saya termasuk yang kecewa. Jadi bukan hanya Jakmania atau siapa, saya termasuk yang kecewa. Dan kemarin teman-teman juga tahu saya menerima Kapolda. Jadi intinya saya juga kecewa," tuturnya.

Stadion Segiri Wikimedia Commons

Keputusan resmi pengalihan lokasi ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama operator kompetisi I.League, Ferry Paulus, setelah melakukan koordinasi dengan Mabes Polri pada Rabu (6/5/2026). Kini, Stadion Segiri di Samarinda, Kalimantan Timur, dipastikan akan menjadi saksi bisu pertarungan kedua tim pada Minggu 10 Mei 2026 mendatang.

Ferry mengungkapkan bahwa keputusan memindahkan lokasi pertandingan diambil setelah mempertimbangkan dinamika kegiatan di Ibu Kota sepanjang bulan Mei yang berisiko mengganggu fokus pengamanan sepak bola.