Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

60 Fighter Amatir Ramaikan Common Ground Fight Vol. 1, Konsepnya Beda dari yang Lain!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |08:45 WIB
60 Fighter Amatir Ramaikan Common Ground Fight Vol. 1, Konsepnya Beda dari yang Lain!
Founder Common Ground Fight Valdi memastikan event pertama sukses digelar. (Foto: Istimewa)
A
A
A

GELARAN perdana Common Ground Fight Vol. 1 City Class sukses mencuri perhatian dengan konsep yang tidak biasa. Tidak hanya menghadirkan pertandingan boxing, acara ini juga menggabungkan unsur musik, seni, hingga budaya komunitas dalam satu panggung yang sama.

1. Beri Pengalaman Baru ke Anak Muda

Founder Common Ground Fight, Valdi, menegaskan konsep yang mereka bangun memang berbeda dari event combat sport pada umumnya. Ia menyebut, Common Ground Fight dirancang sebagai pengalaman baru yang menyatukan berbagai skena anak muda.

Kolaborasi Kreatif Jadi Kunci, Common Ground Fight Siap Guncang Dunia Combat Sport Tanah Air!

“Di main event ini yang seperti Common Ground Fight itu, enggak hanya boxing, tapi juga art, dan musik. Kemudian juga melibatkan vespa itu juga karena buat experience baru, jadi ada Sunmori vespa tadi pagi,” ujar Valdi.

Tak berhenti di situ, Valdi mengungkapkan ke depan pihaknya akan membuka ruang lebih luas bagi berbagai komunitas untuk terlibat langsung, bahkan hingga naik ke atas ring.

“Kayak berbagai skena lah, misalkan dari motor, dari media mungkin, terus juga dari art, dari komunitas apa pun lah. Untuk ikut dalam fight ini? Iya,” kata Valdi.

Ia juga memastikan Common Ground Fight Vol. 2 tengah disiapkan dan direncanakan berlangsung pada Agustus 2026. Menariknya, bukan hanya komunitas umum, tim media pun akan diajak untuk ikut merasakan atmosfer bertanding.

“Rencananya untuk Volume 2 itu rencana di Agustus. Kami akan ajak juga teman-teman dari tim media, siapa tahu tertarik untuk ikut boxing?” lanjutnya.

Menurut Valdi, tidak ada persyaratan khusus untuk ikut serta, selama kondisi fisik peserta dalam keadaan sehat. Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan fisik dan stamina sebagai modal utama.

“Persyaratan sih nggak ada yang penting, kesehatan terjaga dari cedera apa pun atau ya intinya dari sisi jasmaninya sehat, itu bisa ikut. Yang harus disiapkan pasti fisik sih, mau fisik dan stamina. Mau mentalnya kuat, tapi kalau fisiknya nggak kuat juga nggak bisa sih,” jelasnya.

Ia juga menyoroti tingginya minat generasi muda terhadap combat sport saat ini. Karena itu, Common Ground Fight hadir sebagai wadah yang lebih aman dan terstruktur, khususnya untuk kalangan pelajar.

“Peminat combat sport saat ini begitu banyak. Kami menyediakan wadah bagi anak-anak muda yang ingin fight; khususnya para pelajar. Daripada mereka berantem di jalanan. Jadi lebih baik kami sediakan tempatnya,” tegas Valdi.

Sementara itu, Promotor Common Ground Fight, Reza Burhan, menjelaskan bahwa edisi pertama ini menjadi fondasi awal untuk membangun ekosistem yang lebih besar ke depan.

“Ini namanya Common Ground Fight Vol. 1 City Class. Kita nanti akan ada vol. 2 kira-kira di bulan Agustus. Isinya bukan cuma tentang martial art. Ada musik dan ada art,” kata Reza.

Ia menambahkan konsep kolaboratif menjadi kunci utama event ini. Sejumlah komunitas seperti vespa dan art turut dilibatkan untuk memperkaya pengalaman pengunjung.

“Dan tapi utamanya adalah martial art atau boxing yang ada di sini. Kita kolaborasi dengan banyak komunitas. Ada komunitas vespa, ada komunitas art,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/43/3215907/suasana_balap_sepeda_di_triathlon_buddies-lBFp_large.jpg
Triathlon Buddies Hadirkan Event Ramah Pemula, Ajak Generasi Muda Hidup Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/43/3215882/festival_bulu_tangkis_usia_dini_resmi_dimulai_di_purwokerto-XCIK_large.jpeg
Pecah! Festival Bulu Tangkis Usia Dini Dimulai dari Purwokerto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/43/3215653/dirjen_imigrasi_hendarsam_marantoko-PZVa_large.jpg
Dukung Event Internasional di Indonesia, Imigrasi Siapkan Jalur Cepat bagi Atlet dan Artis Mancanegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/43/3215540/desak_made_rita_kusuma_dewi_dan_kadek_adi_asih-QzqL_large.jpg
Sabet Emas Pertama Indonesia, Atlet Panjat Tebing Desak/Asih Pecahkan Rekor Dunia di Asian Beach Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/43/3215202/happy_run_5k_2026-NAK3_large.jpg
Pendaftaran Senior Happy Run 5K 2026 Resmi Dibuka, Ajak Lansia Sehat dan Bahagia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/43/3214942/balapan_gokar_listrik_dominasi_entdis_cup_2026-85je_large.jpg
Magnet Baru Olahraga Pelajar: Balapan Gokar Listrik Dominasi Entdis Cup 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement