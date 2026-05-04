Jadwal MotoGP Prancis 2026: Mampukah Marc Marquez Bangkit di Le Mans?

JEREZ – MotoGP 2026 semakin menarik jelang memasuki seri Prancis. Balapan seri kelima itu pun diprediksi akan menjadi momentum bagi rider Ducati Lenovo, Marc Marquez untuk segera bangkit.

Seperti yang diketahui, nasib sial menimpa Marc Marquez, pada gelaran MotoGP Spanyol 2026. Sang juara bertahan harus rela pulang tanpa poin setelah terjatuh di Sirkuit Jerez, Spanyol. Insiden yang terjadi pada lap kedua tersebut membuat motor Desmosedici miliknya rusak parah dan ia dinyatakan gagal finis (DNF).

Marquez yang awalnya memimpin balapan menunjukkan sikap ksatria dengan tidak menyalahkan faktor teknis. Kepada Manajer Ducati, Gigi Dall'Igna, pembalap berjuluk The Baby Alien ini mengakui bahwa kecelakaan tersebut murni akibat kesalahannya sendiri saat sedang memacu gas.

"Maaf, saya salah. Begitu saya tancap gas, saya langsung kehilangan kendali," ujar Marquez dilansir dari Crash.

1. Kritik Carlo Pernat dan Dominasi Aprilia

Kegagalan Marquez di Jerez memperpanjang catatan kurang memuaskan di awal musim 2026, di mana ia belum juga mencicipi podium hingga seri keempat. Pengamat MotoGP senior, Carlo Pernat, turut memberikan komentar pedas terkait kondisi pembalap berusia 33 tahun tersebut.

Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/marcobez72)

Menurut Pernat, Marquez saat ini kesulitan menunjukkan magisnya seperti musim lalu karena masih dalam proses pemulihan pasca cedera. Situasi ini menjadi keuntungan besar bagi duo pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin.

Saat ini, Bezzecchi kukuh di puncak klasemen sementara dengan 101 poin, diikuti Martin dengan 90 poin. Sementara itu, Marquez masih tertahan di posisi kelima dengan koleksi 57 poin.