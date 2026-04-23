Pimpin Taekwondo Kalimantan Timur 2025-2029, Hasanuddin Mas'ud Resmi Dilantik Ketum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon

SAMARINDA – Sinergi baru resmi terbentuk dalam struktur kepemimpinan olahraga beladiri di Kalimantan Timur. Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) yang juga menjabat sebagai Kasum TNI, Letjen TNI Richard Tampubolon, S.H., M.M., secara resmi melantik jajaran Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo Indonesia Kaltim masa bakti 2025-2029.

Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini digelar di Fugo Hotel Samarinda pada Rabu, 22 April 2026 malam WIB. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SKEP.28/PBTI/XII/2025, Dr. Ir. H. Hasanuddin Mas'ud kini resmi mengemban amanah sebagai Ketua Umum, didampingi oleh jajaran wakil ketua, sekretaris, dan bendahara untuk empat tahun ke depan.

1. Pesan Persatuan

Dalam arahannya, Letjen TNI Richard Tampubolon memberikan apresiasi tinggi terhadap potensi Taekwondo di Bumi Etam. Ia menekankan bahwa regenerasi kepemimpinan harus didukung sepenuhnya demi kemajuan cabang olahraga yang menjadi kebanggaan masyarakat ini.

"Kita harus legowo kepada kepemimpinan yang baru sebagai generasi penerus, kita mendukung pengurus yang baru untuk Taekwondo, cabang olahraga yang kita banggakan ini," ujar Letjen TNI Richard Tampubolon, dalam keterangan resminya, Kamis (23/4/2026).

Lebih lanjut, Ketum PBTI berpesan agar pengurus baru senantiasa mengedepankan asas merangkul semua pihak. Menurutnya, perbedaan pendapat dalam organisasi adalah hal yang lumrah untuk kemajuan pola pikir.

Ketum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon Lantik Hasanuddin Pimpin Taekwondo Kaltim 2025-2029

Richard juga menitikberatkan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah daerah di seluruh wilayah Kaltim agar Taekwondo terus mendapatkan dukungan maksimal dari berbagai kalangan.

2. Target Prestasi Nasional hingga Panggung Dunia

Selain penguatan organisasi, Letjen TNI Richard Tampubolon menantang pengurus baru untuk segera menyusun skala prioritas program kerja. Visi besar yang diusung adalah membawa atlet-atlet Kaltim tidak hanya berjaya di level nasional, tetapi juga mampu mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.