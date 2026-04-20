Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Gabung Tim Raksasa di Moto3 2027?

PEMBALAP Indonesia Veda Ega Pratama gabung tim raksasa di Moto3 2027? Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama dikabarkan masuk radar tim raksasa di Moto3 2027. Kabar itu disampaikan pengamat MotoGP, Hendry Wibowo.

“Saya dapat bocoran kalau Veda sudah mulai diintip-intip oleh banyak tim papan atas di Moto3. Saya sempat bertemu seorang narasumber dari Indonesia yang kebetulan dekat dengan tim-tim di Moto3, Moto2 dan MotoGP,” kata Hendry Wibowo dalam program Morning Zone yang tayang di YouTube Official Okezone.

“Saat itu, ia (narasumber asal Indonesia) dijapri salah satu bos tim Moto3 dan menunjukkan chat-nya kepada saya. Saat ini timnya berada di Moto3, Moto2 dan sempat ada di MotoGP. Bosnya ini mengatakan tertarik kepada bakatnya Veda dan dianggap sebagai pembalap potensial,” lanjut Hendry Wibowo.

1. Perkuat CFMoto Aspar Team?

Jika mengacu kepada ucapan Hendry Wibowo di atas, CFMoto Aspar Team berpotensi menjadi tim yang membidik Veda Ega Pratama. Sebab, CFMoto Aspar Team masih eksis di Moto3 dan Moto2, tapi sudah tak lagi tampil di MotoGP.

Maximo Quiles, pembalap andalan Aspar Team di Moto3 2026. (Foto: Instagram/@maximoquiles28)

CFMoto Aspar Team merupakan tim paling kuat di Moto3 2026. Rider mereka, Maximo Quiles dan Marco Morelli tampil gemilang di Moto3 2026.

Maximo Quiles saat ini duduk di puncak klasemen sementara Moto3 2026 dengan 65 angka, unggul 23 poin atas Alvaro Carpe di posisi dua. Sementara itu, Marco Morreli duduk di posisi lima klasemen dengan 32 poin.

Jika Maximo Quilles promosi ke Moto2 2027, bukan tak mungkin Veda Ega Pratama masuk sebagai pengganti rider asal Spanyol tersebut. Melihat performa di tiga balapan awal yang sanggup naik podium di Moto3 Brasil 2026, layakkah Veda Ega membela CFMoto Aspar Team di Moto3 2027?